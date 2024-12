Brady afirma que el joven mariscal Brock Purdy aporta calma a los San Francisco 49ers

Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, elogió este jueves a Brock Purdy, joven 'quarterback' de los San Francisco 49ers, del que dijo aporta calma en medio del caos a un equipo que ha sufrido tantas lesiones ofensivas.

"Él es aplomo y compostura. Es calma en medio del caos. Eso es lo que esperas de un 'quarterback', necesitas que los otros 10 jugadores lo observen y digan: 'Todo está bien, tiene todo bajo control'. Todos tienen esa confianza en Brock", afirmó el máximo ganador de Super Bowls, con siete.

Brady, en su nueva faceta como analista estelar de Fox Sports, analizó el presente de los 49ers y cómo Purdy, a pesar de sólo tener 24 años, ha mantenido al equipo en una línea muy competitiva.

"Brock no es el más grande. La fuerza de su brazo no es como la de Aaron Rodgers. Pero para mí saca ventaja al jugar con gran anticipación en su ofensiva, algo que veo en él desde antes de tener tantas armas ofensivas", destacó el ex mariscal de campo de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

Brock Purdy está en su tercer año en la NFL a la que llegó reclutado por San Francisco en el último lugar del Draft del 2022.

Su vida dio un vuelco en su primera campaña en la que estaba destinado a ser el tercer 'quarterback' por detrás de Trey Lance y Jimmy Garoppolo, pero un par de lesiones dejaron fuera a estos mariscales de campo, lo que abrió la puerta a Purdy para tomar los controles del equipo.

Su debut como titular fue el 11 de diciembre del 2022, en el juego de la semana 14 en el que enfrentó a los Buccaneers que eran liderados precisamente por Tom Brady, duelo en el que el chico tuvo una actuación de ensueño con dos envíos de anotación en el triunfo de 49ers 35-7 sobre Tampa Bay.

Esa campaña llevó a los gambusinos a la final de la Conferencia Nacional que perdieron ante Philadelphia Eagles, choque en el que Purdy salió lesionado del codo.

Regresó para tener un gran 2023 en el que lideró a San Francisco al Super Bowl LVIII en el que cayó ante los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

En esta temporada los 49ers han tenido gran cantidad de lesiones ofensivas, a pesar de lo cual Purdy los mantiene con marca de 4-4 en el tercer lugar del

Oeste de la Conferencia Nacional con opciones de 'playoffs', algo que Brady aplaudió.

"Creo que recuperar a un jugador como Christian McCaffrey, junto a Jordan Mason abrirá más partes intermedias del campo para Brock", concluyó Brady. EFE