Moleiro era partidario de suspender el fútbol por respeto a los afectados por la dana

Las Palmas de Gran Canaria, 6 nov (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Alberto Moleiro ha declarado este miércoles que era partidario de haber suspendido el fútbol el pasado fin de semana por la dana que ha causado más de doscientas víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, y ha enviado un mensaje de apoyo a todas las personas afectadas por la catástrofe.

El futbolista tinerfeño ha dicho en rueda de prensa que conoce a muchos compañeros de profesión que son de la zona y lo están pasando mal, e incluso en el equipo amarillo comparte vestuario con el valenciano Manu Fuster y el alicantino Álex Muñoz, y por respeto a todos ellos no se debió jugar ningún partido.

"El fútbol pasa a un segundo plano, y por mí hubiese suspendido la jornada, por respeto a ellos, de no poder estar ayudando con sus familias y amigos en su tierra; yo me pongo en su lugar y a mí me hubiera gustado estar en Tenerife ayudando en una situación tan difícil", ha asegurado.

La competición en LaLiga EA Sports continuará, y tras perder el pasado domingo con el Atlético de Madrid (2-0), el siguiente encuentro del equipo amarillo será de nuevo en la capital de España, el próximo viernes ante el Rayo Vallecano, un rival "que se hace muy fuerte en su estadio".

Moleiro ha reconocido que esta temporada ha dado "un paso adelante" en el conjunto grancanario, no solo en cuanto a la aportación de goles -lleva cuatro, siendo máximo realizador- sino también en "madurez" sobre el campo.

El joven futbolista tinerfeño terminará contrato con la UD Las Palmas en 2026 y ha admitido que el club no se ha puesto en contacto con él para una hipotética renovación, porque "no es lo que toca ahora", ya que está centrado en "ayudar para sacar al equipo del descenso", un objetivo que está "convencido" de que finalmente van a lograr. EFE

rg/cas/jap

(foto)