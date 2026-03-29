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Los efectos del cambio de hora en la calidad del sueño: aumenta el riesgo de infartos y empeora el estado de ánimo

El ajuste de las manecillas del reloj desencadena una alteración del ritmo circadiano que puede tener consecuencias para la salud

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Un hombre incapaz de conciliar el sueño por el insomnio (Shutterstock)
Un hombre incapaz de conciliar el sueño por el insomnio. (Shutterstock)

El cambio de hora que ha tenido lugar esta madrugada en España no solo va a hacer que tengamos que adelantar las manecillas del reloj, sino también que nuestro sueño se vea alterado. Este ajuste horario tiene como objetivo aprovechar al máximo la luz solar y reducir el consumo energético, pero, como efecto colateral, desencadena una alteración del ritmo circadiano.

El adelanto o retraso del reloj una hora puede provocar un periodo de adaptación que afecta al sueño, dando lugar a dificultades para conciliar el descanso nocturno y favoreciendo el riesgo de padecer somnolencia diurna. Los especialistas del Instituto Internacional del Sueño señalan que, además de la dificultad para dormir, quienes experimentan insomnio o presentan otros trastornos del sueño pueden ver agravados sus síntomas tras estos cambios de horario. Este desajuste en el ritmo circadiano constituye, según los expertos, uno de los principales factores a considerar para comprender el alcance real del problema.

El ritmo circadiano, ese mecanismo interno que regula el ciclo sueño-vigilia y otras funciones biológicas básicas, requiere tiempo para readaptarse ante cualquier alteración horaria. El impacto no afecta solo al descanso nocturno: el Instituto Internacional del Sueño recoge estudios que han detectado un aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, en los días inmediatamente posteriores a la modificación del horario oficial.

De hecho, los cambios de hora también pueden causar un incremento de síntomas depresivos y elevación de la ansiedad, especialmente en la población que muestra mayor sensibilidad ante variaciones en la luz ambiental.

El cambio de hora en las personas con insomnio

Los trastornos vinculados al cambio horario incluyen dificultades para conciliar el sueño, un despertar más temprano de lo habitual y una somnolencia persistente durante el día. Según el Instituto Internacional del Sueño, estas alteraciones pueden incidir especialmente en personas con antecedentes de problemas de sueño, como insomnio.

Para estas personas, el cambio de hora les supone un agravamiento añadido de sus síntomas. Además, los datos alertan de la posibilidad de notar variaciones en el estado de ánimo y bienestar psicológico, para los que el periodo de adaptación se puede prolongar varios días.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Cómo adaptarse al cambio de hora

Una de las principales medidas para adaptarse correctamente al cambio de hora consiste en realizar un ajuste gradual de los horarios de sueño. Adelantar o retrasar la hora de acostarse y despertarse unos días antes del cambio permite que el organismo se adapte de forma progresiva al nuevo horario, evitando alteraciones bruscas.

Asimismo, mantener una rutina constante antes de dormir resulta clave. Las actividades relajantes y la reducción del uso de dispositivos electrónicos en las horas previas al descanso contribuyen a facilitar la conciliación del sueño y a mejorar su calidad durante el periodo de adaptación.

Otro factor determinante es la exposición a la luz natural. Los expertos aconsejan aprovechar la luz del día para regular el reloj biológico, al tiempo que recomiendan evitar luces intensas durante la noche, ya que pueden interferir en el ritmo circadiano.

Por último, en el caso de personas que siguen tratamientos médicos, es fundamental consultar con un profesional sanitario. Ajustar correctamente los horarios o dosis de los medicamentos permitirá mantener su eficacia pese al cambio horario.

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