Crece la inquietud en el PP por la gestión de Mazón, al que reprochan no haber pedido la emergencia nacional

Cargos del PP consultados por Europa Press han coincidido este lunes en expresar su inquietud por la gestión de crisis de la DANA que ha realizado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que han reprochado no haber pedido la declaración de emergencia nacional para que el Gobierno centralice la respuesta en el Ministerio del Interior.

La dirección nacional del PP lleva varios días defendiendo la declaración de emergencia nacional y así lo ha vuelto a reclamar públicamente este mismo lunes Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia sin preguntas tras la reunión del comité de dirección del partido.

El PP elaboró el viernes una nota informativa interna, recogida por Europa Press, que decía que el Gobierno debía asumir su parte de responsabilidad porque esta catástrofe es "una emergencia de interés nacional, donde la dirección corresponde al ministro del Interior y la Dirección Operativa al Teniente General de la UME". A su entender, así debería haberla declarado el Gobierno de España la tarde noche del martes 29 de octubre, una vez comprobado el impacto de la DANA".

En las filas del PP no ocultan su malestar por la forma en la que se ha gestionado el temporal, dado que, según alegan, la magnitud de la DANA debería haber llevado al Gobierno autonómico a pedir ayuda antes y solicitar la declaración de emergencia nacional.

"ABRASADO" POR LA GESTIÓN DE LA DANA

También critican que la Generalitat avisara por móvil a la población diez horas después de la alerta roja de la AEMET. "Se han cometido errores de bulto muy graves", ha resumido un dirigente del PP, que ve a Mazón "abrasado y quemado" en la gestión de esta crisis. "Va a tener que cortar cabezas y puede que de ésta no salga vivo", ha agregado otro veterano del partido.

Otras voces del PP han recordado los disturbios de este domingo en Paiporta durante la visita de Felipe VI y la reina Letizia. "Lo gritos de 'asesinos' no iban destinados a los Reyes sino a Mazón y a Sánchez", ha recalcado uno de los consultados.

"Hay un cabreo monumental en la calle contra el presidente de la Generalitat", ha descrito un parlamentario del PP, que lo ve "políticamente muerto" en este momento y no descarta que las consecuencias de esta crisis afecten también al propio Feijóo.

"¿Por qué no pidió desde el primer momento que el Gobierno asumiera el mando ante una situación de emergencia nacional?", se ha preguntado un veterano dirigente de la etapa de Mariano Rajoy que, en todo caso, ha subrayado que "puede que Mazón no haya estado a la altura pero no ha mentido en la gestión de la DANA".

Fuentes del PP han señalado que Feijóo ha apostado este lunes por la mano tendida porque tampoco podía "machacar a Sánchez sin machacar a Mazón", y por eso ha puesto el foco en mejorar la atención a las víctimas y aprobar ayudas urgentes alegando que "es el momento de arrimar el hombro" y "estar todos a una".