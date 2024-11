Andrea Fuentes: "Quiero que seamos el equipo que más inspire"

Madrid, 28 oct (EFE).- La nueva seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, aseguró este lunes que por encima de las medallas, que insistió que "vendrán", quiere que el conjunto español sea el equipo "que más inspire" a la gente.

"Quiero que seamos ese equipo que inspire a la gente. Da igual que sean deportistas o no, ese equipo que haga soñar a la gente y que les haga creer que pueden conseguir lo que quieran y eso se consigue siendo auténtico y con valentía, las dos líneas que van a dirigir mi trabajo", señaló Fuentes en un acto organizado en la sede central de la Agencia EFE.

Para ello, Fuentes, que llega a la selección española tras llevar a Estados Unidos a la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París, precisamente por delante de España, que fue bronce, quiere recuperar la capacidad de impactar que durante muchos años caracterizó cada actuación de las nadadoras españolas.

"Esa va a ser la marca de la casa, pero es que es lo que llevo dentro, porque si no, me aburro. Estar vivo es intentar crear cosas nuevas, si siempre haces lo mismo llega el aburrimiento. Así que va a haber cosas nuevas, va a haber medio locuras, porque así es más divertido. Es más emocionante cuando sabes que aportas algo que nadie ha aportado antes", indicó Fuentes.

Una capacidad de sorpresa que confía en que lleve a España a poder pelear por lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos que se disputarán en el año 2028 en Los Ángeles.

"Siempre apuntamos a lo más alto. El objetivo, la meta, lo más importante es crecer y quizá eso nos lleve al oro, pero no voy a poner como objetivo el oro, no voy a hablar de medallas, porque van a venir, el objetivo es alcanzar el máximo potencial, el objetivo es que hoy seamos mejor que ayer y eso es lo que te va a llevar a lo más alto", explicó la nueva seleccionadora.

En este sentido, Andrea Fuentes dejó claro que no descarta que se produzcan cambios en la formación del equipo español porque quiere que todas las nadadoras tengan las mismas posibilidades.

"Lo quiero remover un poco todo y no tienen porque ser las mismas nadadoras. Todo el mundo empieza de cero y vamos a ver quiénes son las mejores preparadas. Que se lo ganen", afirmó Fuentes.

Todo un reto para la entrenadora, que, pese a su condición de ícono de la natación artística española, tras conquistar dos medallas de plata en los Juegos de Pekín 2008 y una plata y un bronce en los de Londres 2012, nunca ha trabajado como preparadora en España.

"El carácter español es muy diferente al americano y yo me he formado como entrenadora en Estados Unidos, nunca he sido entrenadora aquí y aunque yo soy española, es otra generación diferente, quiero descubrir que les mueve por dentro, probar con lo creo que va a funcionar y si no tendré que probar con otra manera", indicó Fuentes.

A este respecto, la nueva seleccionadora, que insistió en que quiere que el equipo español "impacte" desde el primer momento, destacó la importancia de hacer lo más atractivos posibles sus métodos de trabajo a las nuevas generaciones de deportistas.

"La nuevas generaciones han cambiado mucho, ya no puede ser como antes que eran horas y horas de trabajo, eso ya no sirve, la eficacia es superimportante, tienes que hacer atractivo cada momento de los entrenamientos, lograr mantener la atención en todo momento", destacó Fuentes.

Una búsqueda constante en la que la seleccionadora española no descarta el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, en cuyo uso quiere que la natación artística sea una "pionera".

"Yo tengo muchas ideas. Lo que yo no sé es programar, necesito alguien que sepa hacer los programas, pero quiero que seamos pioneros en su uso en nuestro deporte, porque sé que nos ayudaría muchísimo", concluyó Fuentes. EFE