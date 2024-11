Peñarroya: "Unicaja ha demostrado el momento de forma en el que se encuentra"

Málaga, 27 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, valoró la derrota de su equipo ante el Unicaja por 103-96 tras un "buen partido para el aficionado" donde los malagueños mostraron "el momento de forma en el que se encuentra, con mucha confianza".

"Unicaja ha demostrado el momento de forma en el que se encuentra, tienen mucha confianza y nos han castigado con tiros de medio distancia en la primera parte", inició el técnico en la valoración pospartido, "no ha sido un problema de los ataques, pero es evidente que hemos tenido dificultad para parar su juego".

"Hemos tenido posibilidad de empatar con algunos tiros libres fallados y rebotes defensivos, se nos escapó un partido donde Unicaja tuvo veintipico tiros libres más", incidió, aunque declinó entrar más a valorar el arbitraje.

"Me habría gustado que estuviéramos mejor en situaciones defensivas, pero Unicaja ha jugado un partidazo y tenemos que mejorar", dijo como autocrítica Peñarroya, que explicó también por qué Willy Hernángomez no jugó ni un minuto: "Tengo once jugadores y en 48 horas jugamos en el campo de EFES y hay que estar preparado cuando toca".

Cuestionado por su visión sobre el potencial de Unicaja para luchar por títulos este año, dijo que la gente "lo que debe hacer es disfrutar del equipo, es evidente que el Unicaja luchará por todas sus competiciones, pero os equivocáis si pensáis que Unicaja está para la Euroliga, eso es otra historia y lo mejor que podéis hacer es que disfrutéis". EFE

afl/jl