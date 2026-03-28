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Senegal celebra en Francia la Copa de África bajo las advertencias jurídicas de Marruecos

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(Actualiza con más detalles de la celebración)

Saint-Denis (Francia), 28 mar (EFE).- Con un concierto de su estrella musical Youssou N'Dour, Senegal celebró este sábado en el Estadio de Francia, en Saint-Dennis, el título de la Copa de África logrado el pasado enero pero que acaba de serle retirado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y entregado a su rival en la final, Marruecos.

Antes del amistoso ante Perú, la conmemoración se realizó a pesar de las advertencias jurídicas del presidente del Club de Abogados de Marruecos, el letrado Mourad Elajouti, quien anunció haber enviado "dos requerimientos formales a la sociedad de explotación del Stade de France, así como al grupo GL Events".

El objetivo de ambas acciones es advertir a ambas sociedades que "al prestar su colaboración a una ceremonia basada en un título revocado, estas entidades comprometen su responsabilidad directa".

Los hinchas de Senegal prácticamente llenaron los 80.000 asientos del Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), blandiendo la bandera tricolor y estrellada de su país.

Sonrientes, los jugadores senegaleses saltaron al terreno de juego con el trofeo de la CAN oficialmente revocado.

Ante la ausencia de Sadio Mané, lesionado, el capitán senegalés fue Kalidou Koulibaly. El central del Al-Hilal elevó el trofeo rodeado de sus compañeros bajo la música de Youssou N'Dour.

La CAF decidió entregar a la Copa Marruecos el pasado día 17, dos meses después de que Senegal se impusiese por 1-0 en la prórroga, por el amago de retirada que hicieron los Leones del Teranga, después de que pitasen un penalti en su contra.

Esta inédita decisión será recurrida por Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

También recogió el trofeo en el césped del Estadio de Francia Pape Thiaw, el seleccionador senegalés sancionado con cinco partidos por la CAF por haber instado a sus jugadores a que dejasen el terreno de juego tras el penalti señalado en la prórroga, que acabó fallando Brahim Díaz. EFE

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