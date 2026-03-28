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Ilia Malinin sella en Praga su tercer título mundial consecutivo de patinaje artístico

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Redacción Deportes, 28 mar (EFE).- El estadounidense Ilia Malinin logró este sábado en Praga su tercer título mundial consecutivo de patinaje artístico al rubricar en el programa libre el liderato que ya ocupaba tras el corto.

Ilia Malinin, de 21 años, se exhibió en Praga con un brillante programa que le valió una nota de 218,11 para 329,40 totales, aun lejos de los 333,81 que atesora como récord personal.

Se resarció de su colapso bajo la presión olímpica en Milán-Cortina 2026, donde fue el mejor en el programa corto, pero falló en Italia en cinco de los siete saltos cuádruples que tenía previstos en su programa libre.

Esta vez superó la presión y el patinador de Fairfax (Virginia) acabó primero por delante de los japoneses Yuma Kagiyama (306,67) y Shun Sato (288,54), que remontaron hasta el podio desde los puestos sexto y cuarto que ocuparon en el programa corto. Los nipones también fueron plata y bronce, respectivamente, en Milán-Cortina. EFE

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