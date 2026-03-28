Mónica Oltra rompe un "exilio de silencio" para anunciar su regreso a la política

Loli Benlloch

València, 28 mar (EFE).- La exvicepresidenta del Gobierno valenciano y excoportavoz de Compromís Mónica Oltra ha roto este sábado el "exilio de silencio" -como lo ha calificado en alguna ocasión- en el que se sumió cuando dimitió hace casi cuatro años y que hasta ahora solo había interrumpido en muy contadas ocasiones.

Lo ha hecho para anunciar en el congreso ordinario de su partido, Iniciativa -uno de los que forman la coalición Compromís-, que vuelve a la primera línea de la política, ahora en el ámbito local, para optar a la alcaldía de València en las próximas elecciones.

Han sido sus primeras declaraciones en un acto político desde que el 21 de junio de 2022 dimitiera como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras ser imputada por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido.

Aunque en mayo de 2024, un mes después del archivo provisional de la causa, reapareció en público en la asamblea de Iniciativa, Oltra se mantuvo callada, al igual que cuando la Audiencia de Valencia optó después por reabrir una causa por la que finalmente será juzgada próximamente.

Únicamente a través de imágenes en redes sociales había dejado entrever su estado de ánimo: cuando en abril de 2024 se archivó provisionalmente la causa, colgó una imagen de ella con su hijo pequeño sujetando una sudadera que llevaba impresa una significativa frase en inglés: "Por muy larga que sea la noche, amanecerá".

Cuando la Audiencia de Valencia reabrió la causa, la imagen que compartió fue la de una flor de la pasión que se había abierto ese día en su casa, con un mensaje: "Hoy que en el calendario muere la primavera, ella demuestra que siguen naciendo flores y que nadie puede matar la primavera".

Y cuando la misma Audiencia confirmó el 11 de mayo de 2025 su procesamiento, publicó una imagen del inquisidor Bernardo Gui en la película 'El nombre de la rosa' bajo la frase "Dret a acusar" (Derecho a acusar).

En los 45 meses transcurridos desde su adiós a la primera línea de la política, la que durante siete años fue la número dos del Consell y la principal referente de Compromís se ha mantenido muy alejada del foco mediático, con muy escasas apariciones públicas.

La primera vez que se la vio fue en noviembre de 2022, cinco meses después de dimitir y dos meses después de declarar como imputada en sede judicial, en un debate sobre desigualdades sociales celebrado en el centro sociocultural Ca Revolta de València, donde aseguró que no había perdido el humor ni la sonrisa.

Un mes después fue entrevistada en el programa 'Salvados' de La Sexta, donde explicó que estaba cobrando el paro y aseguró que nunca renunciaría a sus ambiciones políticas, pero se descartó como candidata al Congreso en 2023 ante las especulaciones de que sustituyera a Joan Baldoví si para entonces se había resuelto su causa.

Oltra volvió al "exilio" de su silencio hasta junio de 2023, cuando tras las elecciones autonómicas en las que la izquierda perdió la Generalitat Valenciana reapareció en la presentación en València del libro 'Operación Jaque Mate' del periodista Ernesto Ekaizer y explicó que se estaba "reconstruyendo como persona" tras la "ruina moral, reputacional, familiar, económica y emocional" sufrida.

"No me callarán nunca", aseveró en ese acto, en el que alertó de que no conviene sacrificar a la reina en las partidas de ajedrez, y dijo que en este caso el rey estaba "mate ya", unas palabras sobre las que el entonces president de la Generalitat en funciones, el socialista Ximo Puig, dijo no sentirse aludido.

Allí contó también que había acabado un curso de mediación comunitaria, y cuatro meses después anunció en redes sociales que retomaba su trabajo como abogada y mediadora para volver a "combatir las injusticias", una actividad en la que ha litigado en favor del buque humanitario Aita Mari.

Tras el auto provisional de archivo del Juzgado de Instrucción número 15 de València, Compromís señaló que Oltra tenía las puertas abiertas para volver a la primera línea de la política si lo deseaba, una frase que se ha repetido de forma recurrente cada vez que se ha especulado sobre su futuro.

De Mónica Oltra se volvió a hablar cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó cinco días en abril de 2024 para decidir si seguía o no en la presidencia del Gobierno, como un ejemplo de la judicialización de la política o 'lawfare', y se recordó una de sus frases cuando dimitió: "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas".

En los últimos meses se la ha podido ver a título personal en las manifestaciones del Día del Orgullo de València o contra la gestión de Carlos Mazón de la dana, si bien ha sido toda una sorpresa el anuncio de este sábado de que vuelve a primera línea de la política. EFE

(Foto)