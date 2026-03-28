Hallan el cuerpo sin vida de una joven noruega de 15 años en un muelle de Mogán (Gran Canaria)

Puerto de Mogán, en la isla de Gran Canaria. (Martin Falbisoner/Wikimedia Commons)

A primera hora de este sábado, el cadáver de una joven de origen noruego de 15 años ha sido encontrado en la bocana del muelle de la playa de Puerto Rico, en el municipio de Mogán (Gran Canaria). Europa Press, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, ha indicado que el hallazgo se ha producido sobre las 09.00 horas.

Varias llamadas al 112 Canarias han alertado del cuerpo de la menor. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que actualmente se encuentra investigando las causas del fallecimiento de la joven.

También se trasladaron a la zona en la que fue encontrado el cadáver, entre Puerto Base y Balito, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos del Consorcio de Emergencias de Puerto Rico, Protección Civil y Policía Local.

Aún se desconoce la causa de la muerte

La joven de 15 años se encontraba en el sur de Gran Canaria de vacaciones con su familia. Antes del hallazgo del cuerpo, las autoridades ya habían recibido una denuncia por la desaparición de una menor de origen noruego que se alojaba con su familia en unos apartamentos de la zona de Barranco Agua La Perra.

Tras encontrar a la víctima, sus familiares la han identificado. Por el momento, todas las hipótesis sobre su fallecimiento se mantienen abiertas.

*Con información de Europa Press