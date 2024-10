Illa afirma que Cataluña apoya el llamamiento de Albares al alto el fuego en Oriente Medio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que tanto su Govern como el Parlament catalanes trabajarán apoyando al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, "condenando todos los ataques de violencia y solicitando un alto el fuego inmediatamente", porque considera que la muerte de civiles no puede continuar y las resoluciones de la ONU deben cumplirse.

Ha intervenido este domingo en Barcelona en la Conferencia de la sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por el IEMed con apoyo de la UE.

Illa lo ha dicho al clausurar esta conferencia junto al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y en presencia del conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y la teniende de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Maria Eugènia Gay.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)