Ortuzar no ve en EH Bildu a un "chófer fiable" para "marcar la ruta" a un mayor autogobierno y le pide no ser arrogante

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que EH Bildu no es un "chófer fiable" para "marcar la ruta" hacia un mayor autogobierno y le ha pedido que no tenga "arrogancia" ni plantee "imposiciones". El líder jeltzale ha afirmado que trabajarán "contra viento y marea" para dar "un salto cualitativo" en Euskadi con un nuevo "pacto político" y ha añadido que es "paradójico" que celebren el Estatuto "quienes no lo han cumplido".

Ha realizado esta reflexión en la localidad vizcaína de Leioa, a donde se ha trasladado para asistir al acto político celebrado en el patio del Instituto José Miguel Barandiaran y que ha cerrado las numerosas actividades con las que la Organización Municipal ha celebrado el 115 aniversario de EAJ-PNV en este municipio.

En el transcurso del acto, el dirigente nacionalista ha recordado que este viernes se cumplía el 45 aniversario del Estatuto de Gernika, que, según ha recordado, lo sacaron adelante "con dificultad", aunque, "con condiciones más fáciles que el Lehendakari Aguirre para conseguir el primer Estatuto", que lo hizo en la Guerra Civil.

El líder jeltzale ha añadido que su desarrollo tampoco ha sido fácil, porque "sigue sin cumplirse en su totalidad, 45 años después" y, por eso, según ha indicado, no lo pueden celebrar.

Ortuzar ha indicado que "valoran y cuidan" el Estatuto y lo defienden "contra los ataques que recibe a diario", pero ha insistido en que no pueden celebrarlo porque "no se ha cumplido en su totalidad".

"SALTO CUALITATIVO EN AUTOGOBIERNO"

Según ha destacado, ahora también "lo darán todo" y trabajarán "a tope" para lograr un verdadero "paso adelante" y dar "un salto cualitativo" en el futuro autogobierno. Ha añadido que lo quieren hacer "con el apoyo y el consenso más amplio posible", tanto en Euskadi como en Madrid. "Pero eso sí, sin vetos ni imposiciones", ha advertido.

Ortuzar ha afirmado que el principal objetivo en el corto plazo es que se cumpla el Estatuto de Gernika "y que se cumpla ya y conforme a la literalidad de lo que dice". "Y también, de vez en cuando, alzar la voz y poner a cada uno en su sitio", ha manifestado.

En este sentido, ha aludido a las "paradojas de la vida" por el hecho de que el PNV que "cumple, defiende y valora" el Estatuto, no haya celebrado el Estatuto pero sí lo hayan celebrado "los que en los últimos 45 años no lo han cumplido".

"No me digáis que no es paradójico que sean PP y PSOE quienes hayan hecho esta semana actos de supuesta defensa del Estatuto, los de los mismos partidos que Felipe González, Aznar, Zapatero o Rajoy, los presidentes de los gobiernos que no hicieron lo que tenían que hacer para completar el Estatuto; los presidentes de los gobiernos que recurrieron una y otra vez el autogobierno vasco ante un Tribunal Constitucional de parte. Los partidos de todos esos son los que han querido sacar pecho con el Estatuto en su aniversario. Manda narices", ha dicho Ortuzar.

El líder jeltzale ha criticado que celebren y ponderen "lo que no han cumplido" y que además, digan que "no quieren avanzar en más autogobierno, que eso son peligrosas veleidades nacionalistas, aventuras" y que se busca "llevar al abismo a Euskadi".

"Ni veleidades, ni aventuras, ni abismos: nosotros queremos llevar a Euskadi al futuro. Y lo vamos a hacer. Como lo hicimos, contra viento y marea y sin su ayuda, en 1980, y a lo largo de estos 45 años. Ahora también nos vamos a empeñar a tope para lograr un avance real, un salto cualitativo en nuestro autogobierno futuro", ha insistido.

Tras asegurar que quieren hacerlo con el máximo consenso posible, ha señalado que les gustaría que entrara esta vez en el acuerdo la izquierda abertzale y se ha referido a su ponencia política que apuesta por "el gradualismo" para lograr "una soberanía plena".

"Ahora son gradualistas. Cada día se ponen un nombre distinto. Y el que tiene que cambiar de nombre tanto es porque no tiene las cosas claras. Porque no sabe lo que es o lo que quiere ser. Resulta que ahora la izquierda abertzale acepta ser gradualista, eso de hacer las cosas paso a paso, avanzar lo que es razonable, plantear lo que es posible", ha añadido

Asimismo, ha indicado que ahora la izquierda abertzale acepta la realidad administrativa dividida en los tres ámbitos que se tienen y habla de "modelo confederal, de bilateralidad, de derecho a decidir pactado".

"¿A que todo eso os suena? Es lo que hemos venido defendiendo durante décadas el PNV. Si entonces nosotros éramos traidores, vende patrias, españoles, ¿qué son ahora ellos? ¿Por qué el cambio? No estaría mal que hicieran un poco de autocrítica sana en público y nos respondieran a estas preguntas", ha denunciado.

Andoni Ortuzar le ha dicho a EH Bildu que "vengan sin arrogancia y sin imposiciones" porque "quien se ha equivocado tanto de camino y tantas veces a lo largo de la historia no puede exigir ahora ser el chófer del autobús y querer marcar la ruta". "No puede ser, necesitamos un chófer fiable, un chófer que sepa llevar el autobús de Euskadi por el buen camino", ha añadido.

A su juicio, existe una auténtica oportunidad para dar "un salto cualitativo" en el autogobierno. Ortuzar ha apuntado que en Euskadi y en Madrid están los mismos actores políticos y hay mayorías suficientes para respaldar un nuevo pacto político entre vascos y también entre Euskadi y el Estado.

Por ello, ha instado a aprovechar esta oportunidad "sin prisas, sin meter miedo, sin exageraciones ni partidismos". "Es la hora de mirar al futuro de Euskadi. Es la hora de pensar en nuestro país y sólo en nuestro país. El PNV va a estar a la altura de las circunstancias, ha añadido.

Por otra parte, se ha referido al proceso interno del PNV y ha pedido a los militantes que no dejen que "contaminar" los mismos porque hay quien "desde fuera quiere interferir y condicionar el proceso".

"Hay quien desde fuera quiere dañar la imagen del Partido. No tenemos que permitírselo. ¿Y sabéis cómo se consigue eso? Participando; yendo a las asambleas; votando lo que cada una y cada uno queráis; y haciendo caso a lo que dice la Comisión de Garantías y Control", ha indicado Ortuzar, que ha denunciado que algunos quieren "debilitar al PNV en un momento clave para el país" cuando Euskadi "necesita a un PNV más fuerte que nunca".

ANIVERSARIO

Ortuzar ha destacado que estas celebraciones con motivo del 115 aniversario de la organización del PNV en esta localidad demuestran su "firme compromiso" con el partido y con Euskadi y ha aprovechado para destacar los cambios vividos durante todos estos años, uno de ellos las obras para cubrir La Avanzada. A su juicio, lo ocurrido en Leioa es una "buena metáfora" de lo que ha sido y lo que debe ser en el futuro la historia de Euskadi y ha destacado que este municipio "es uno de los mejores ejemplos de integración social" que hay en el País Vasco.

"El cierre de la trinchera de La Avanzada es la guinda, es el mejor ejemplo de cómo puede ir avanzando, mejorando e integrándose un pueblo y una comunidad ciudadana" ha añadido Ortuzar que ha señalado que en el Ayuntamiento saben que "no ha sido un camino de rositas" y ha habido "o gente enfrente que no quería que se hicieran las cosas".