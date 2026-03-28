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92-89. El Covirán Granada se aferra al milagro y el Hiopos Lleida, a sufrir

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Granada, 28 mar (EFE).- El Covirán Granada logró este sábado su segunda victoria consecutiva como local para alimentar el milagro de la permanencia, que tiene ahora a tres triunfos, al vencer en el Palacio de los Deportes por 92-89 a un Hiopos Lleida que enlaza siete derrotas seguidas y pierde la posibilidad de alejarse de la parte baja de la tabla de la Liga Endesa.

El equipo granadino entró mejor al partido, con gran incidencia saliendo desde el banquillo del base francés Jonathan Rousselle (16-8, m.7 tras un parcial de 11-2), lo que sirvió para que acabara por delante (23-17) un primer cuarto en el que cayó lesionado el pívot senegalés de los visitantes Atoumane Diagne.

Los catalanes reaccionaron al inicio del segundo acto haciendo daño en la pintura (25-24, m.13), aunque el acierto en el triple disparó de nuevo al Covirán Granada (36-29, m.16), que llegó al descanso ganando por diez puntos (45-35) gracias al mal porcentaje en el lanzamiento exterior del Hiopos Lleida.

Oriol Paulí lideró la buena salida visitante de vestuarios (48-44, m.23), pero el enésimo recital esta temporada del croata Luja Bozic permitió a los locales incrementar de nuevo su ventaja (59-50, m.27) y entrar con muchas opciones de victoria en los diez minutos finales (65-55).

Al Hiopos Lleida, incapaz atrás y errático en ataque, se le complicaron aun más las cosas al sufrir los mejores minutos de la temporada del Covirán Granada (73-57, m.32).

El equipo dirigido por Gerard Encuentra trató de agarrarse a los puntos del estadounidense James Batemon para pelear hasta el final (84-75, m.38 tras un parcial de 0-7).

Al final el Hiopos Lleida no pudo evitar caer por séptima jornada consecutiva pese a tener opciones de forzar la prórroga con un triple de Batemon en el último segundo tras estar a punto de echar por tierra el Covirán Granada su notable partido en un pésimo minuto y medio final.

- Ficha técnica:

92 - Covirán Granada (23+22+20+27): Costa (15), Pérez (9), Kljajic (12), Bozic (25), Babatunde (7) -cinco inicial- Rousselle (8), Ngouama (3), Jonhson (3), Alibegovic (8), Brimah (2), Durán (-).

89 - Hiopos Lleida (17+18+20+34): García (5), Batemon (25), Paulí (11), Ejim (16), Krutwig (8) -cinco inicial- Walden (-), Agada (4), Golomán (4), Diagne (2), Sanz (8), Shurna (6).

Árbitros: Carlos Peruga, Sergio Manuel y Andrés Fernández. Eliminados Rousselle y Pérez. del Covirán, y García, del Hiopos.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.119 espectadores. EFE

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