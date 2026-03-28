Mañana cortarán trenes por viento en tramos entre Vic y Ripoll y Figueres y Portbou

Barcelona, 28 mar (EFE).- La circulación de trenes entre Vic y Ripoll, de la línea R3, y entre Figueres y Portbou, de la línea R11, permanecerá mañana domingo cortada durante las primeras horas del día ante la previsión de fuerte viento, activándose un servicio de autobuses en estos tramos, según ha informado Renfe.

Un portavoz de la compañía ferroviaria ha indicado a EFE que ante el aviso rojo lanzado por el servicio Meteocat para algunas comarcas del Prepirineo y Pirineo, donde se prevén ráfagas de viento superiores a los 125 km/h, a partir de las 8:00 horas, se ha acordado interrumpir la circulación de estas dos líneas hasta, en principio, las 13:00 horas.

Renfe mantendrá el "plan alternativo de transporte habitual" y recomienda a sus usuarios seguir las recomendaciones de Protección Civil, que mantiene activado en alerta el Plan especial de emergencias para riesgo de viento en Cataluña (VENTCAT), después de que en la última actualización de las previsiones meteorológicas se haya incrementado el grado de peligro.

En las comarcas de Ponent, Camp de Tarragona y del Alt Pirineu y Aran también se pueden llegar a ventadas de 100 km/h.

Los Bomberos refuerzan el dispositivo previsto para mañana para hacer frente al previsible incremento de servicios por la situación meteorológica de riesgo por viento generalizado en toda Cataluña.

Se "garantiza" un refuerzo de personal en los parques de Bomberos profesionales y en las salas de Control, así como la apertura de parques de Bomberos voluntarios.

En la Región de Emergencias de Girona, donde está previsto un nivel de riesgo más alto, se refuerza el personal de mando y se prevé un refuerzo más alto de bomberos en los parques y de Técnicos Especialistas Operadores de Control (TEOC) en la Sala de Control Territorial.

Además, en la Región de Emergencias Centro se garantiza un refuerzo del personal de mando.

A la vez, se refuerzan las unidades GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales) de montaña de las bases de la Seu d’Urgell y Olot, el mando del GRAE, el personal de les unidades GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales) según el nivel de riesgo y el personal TEOC en la Sala Central de Coordinación de Emergencias.

El viento, por otra parte, puede provocar olas superiores a los 2,5 metros en Alt Empordà, Baix Empordà y la Selva, hasta el mediodía del lunes.

Por ello, se ha activado en alerta el Plan territorial de protección civil de Cataluña (PROCICAT) por el fuerte oleaje previsto en el norte de Cataluña.

Además, se esperan nevadas superiores a los 10 centímetros en cotas superiores a los 900 metros en la vertiente norte del Pirineo, advirtiendo Protección Civil sobre el torb, puesto que el viento puede levantar la nieve depositada creando una neblina gélida "muy peligrosa" para los excursionistas.

Por este motivo, está en prealerta el Plan especial de emergencias por nevada en Cataluña (NEUCAT) para hacer seguimiento del fenómeno. EFE