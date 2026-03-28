Sabalenka se proclama campeona en Miami y completa el 'Sunshine Double'

Miami (EE.UU.), 28 mar (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, se proclamó este sábado campeona del WTA 1.000 de Miami después de vencer a la estadounidense Coco Gauff, número 4, por 6-2, 4-6 y 6-3, en 2 horas y 9 minutos de partido, y se convirtió en la quinta tenista en completar el 'Sunshine Double'.

Sabalenka alcanzó este hito, que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami de forma consecutiva, cediendo tan solo dos sets por el camino, uno en cada final.EFE

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