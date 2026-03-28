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Bernabé (PSPV) ve una "buena noticia" el regreso de Oltra porque Valencia "necesita absolutamente un cambio"

La secretaria general socialista en València considera que la reaparición de Mónica Oltra aporta una alternativa sólida para el electorado progresista, valorando la unidad de fuerzas de izquierda y la necesidad de ofrecer nuevas opciones a la ciudadanía

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Pilar Bernabé ha resaltado que la futura contienda electoral por la Alcaldía de València probablemente tendrá como principales candidatas a tres mujeres, subrayando que “es bueno que València sea un reflejo del mundo necesario”. Según informó Europa Press, la actual secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana expresó su satisfacción ante el regreso de la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, quien ha anunciado su disposición para ser candidata de la coalición a la Alcaldía.

La noticia llega después de que Mónica Oltra comunicara en el VII Congrés Iniciativa-Compromís su decisión de regresar a la primera línea política y encabezar la lista de la coalición en las próximas elecciones municipales. Durante su intervención en València, Oltra declaró: “Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo”, visiblemente emocionada al aceptar la propuesta de su partido para liderar Compromís.

Según publicó Europa Press, Bernabé calificó el regreso de Oltra como una “buena noticia para la política”, afirmando que València “necesita absolutamente un cambio”. En declaraciones a los medios, la líder socialista insistió en la importancia de que los partidos de izquierda articulen alternativas sólidas y trabajen conjuntamente para ofrecer nuevas posibilidades a la ciudadanía. A su juicio, “todos los partidos que están en la izquierda vayan configurando y conformando sus alternativas y que se vayan organizando para poder trabajar para la ciudadanía, para poderle ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas una alternativa donde no se quede ningún espacio de la izquierda por cubrir”.

Bernabé recalcó que el Partido Socialista mantiene el compromiso de demostrar que otra ciudad es posible, “mucho más abierta, diversa, plural, pero una ciudad donde se ejerza la buena política, la que protege, la que cuida y la política para la mayoría de las personas”. Según consignó Europa Press, la dirigente subrayó: “Esa es la política que necesitamos demostrar a toda la ciudadanía y que la ciudadanía necesita más que nunca”.

La secretaria general del PSPV en València remarcó el valor de sumar fuerzas entre todas las opciones progresistas. Como señaló la propia Bernabé, “en un momento como este, donde nadie sobra, donde sumar todas las fuerzas es fundamental, es muy buena noticia que todos los partidos y el resto de partidos de la izquierda vayan organizándose para poder tener la garantía de que ningún espacio de la izquierda se queda por cubrir”.

Cuestionada acerca de las posibles repercusiones electorales tras la reaparición de Mónica Oltra, Bernabé especificó que no se trata de crear confrontaciones entre candidatas de la izquierda. “Esto no va de confrontar a las mujeres de la izquierda en ningún aspecto, sino de entender que la política va de aceptar y sumar todas las opciones, sin descalificaciones ni confrontación. Cada organización tiene que aportar y todas las aportaciones siempre son buenas”, detalló, según reportó Europa Press.

La dirigente socialista manifestó sentirse “convencida” de que quienes se identifican con los valores de la izquierda encontrarán un espacio donde participar, y reiteró que “hoy es una buena noticia para la política en general y para la buena política en particular”.

Además, Europa Press detalló que Bernabé valoró la participación de mujeres como principales aspirantes a la alcaldía. Confirmó que, salvo novedades, la pugna electoral se dará entre María José Catalá (Partido Popular), Pilar Bernabé (PSPV) y Mónica Oltra (Compromís), lo que considera un reflejo de la diversidad y el avance de las mujeres en el ámbito político local. Bernabé reflexionó sobre el contexto internacional, relacionando la situación con los intentos de algunos sectores conservadores “del otro lado del Atlántico” de limitar la presencia femenina en la escena pública, y añadió que es positivo que València sirva como ejemplo de integración y reconocimiento de los derechos de las mujeres.

El anuncio de Oltra se produce tras varios años fuera de la escena política, y su candidatura representa un nuevo intento de unir al electorado progresista en torno a una figura con experiencia en la gestión y el liderazgo institucional. El medio Europa Press apuntó que la aceptación del reto por parte de Oltra es vista dentro de Compromís como una oportunidad para fortalecer la representación de la izquierda y dinamizar la oferta política de cara a las elecciones municipales.

Con estas declaraciones, tanto desde el PSPV-PSOE como desde Compromís se expresa la voluntad de conformar una alternativa robusta frente a los partidos conservadores y de atraer al electorado progresista ofreciendo diferentes opciones, pero con la consigna de no fragmentar el voto. Bernabé reiteró que la prioridad radica en trabajar por y para la ciudadanía, garantizando que todas las sensibilidades de la izquierda estarán representadas en la futura contienda electoral, según publicó Europa Press.

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