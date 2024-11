El Gobierno pide "contención" a Israel e Irán y hace un llamamiento a parar la escalada en Oriente Medio

El Gobierno ha pedido contención a Israel e Irán y ha reiterado su llamamiento a parar la escalada y detener el incremento de la violencia, que cree que ponen en "grave peligro" la estabilidad de Oriente Medio, tras los recientes ataques de Israel a Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha emitido un comunicado este sábado para manifestar que es "necesario y urgente" poner fin a la crisis en Oriente Medio con un alto el fuego inmediato en Gaza y Líbano.

"Tras los recientes ataques de Israel a Irán, el Gobierno de España pide contención a las partes y reitera su llamamiento a parar la escalada y detener el incremento de la violencia, que ponen en grave peligro la estabilidad de Oriente Medio", comienza el comunicado.

También pide una ayuda masiva para atender la catástrofe humanitaria, la liberación de los rehenes y "el estricto cumplimiento" del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

"Solo una solución diplomática puede devolver la estabilidad a la región. España mantiene su compromiso con el restablecimiento de la estabilidad para abrir el camino a la paz, y seguirá trabajando por este objetivo con nuestros socios", concluye.

Este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que el Gobierno decidió apoyar el reconocimiento del Estado palestino "desde la certeza de que era el momento de hacerlo, como tema de justicia con el pueblo palestino".

Ha intervenido en Barcelona en la Conferencia de sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, celebrada con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) con apoyo de la UE.

Tras el aplauso de los asistentes por aquel reconocimiento del Gobierno, ha reiterado su defensa de los dos Estados como "única solución" del conflicto entre israelíes y palestinos.

"España tiene una política exterior positiva e implicada, nunca ha tenido un papel pasivo", ha dicho.