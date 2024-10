Jorge Campillo: “Es una pena perder en tu país”

Cádiz, 20 oct (EFE).- El golfista español Jorge Campillo admitió este domingo, después de caer en el noveno hoyo del desempate en la décima edición del Estrella Damm Andalucía Masters disputado en el Real Club de Golf Sotogrande (Cádiz), que es “una pena perder un torneo en tu país”, sobre todo cuando ha estado tan cerca de la victoria.

Campillo, de 38 años, se mostró “decepcionado” tras la derrota en este torneo del 'DP World Tour', en unas declaraciones facilitadas por la organización, pero aseguró que seguirá “intentándolo”, ya que tendrá “más oportunidades”.

El extremeño señaló que ha estado "bien la semana”, recapituló en referencia al liderato que mantuvo desde el segundo día hasta el final de la cuarta vuelta, en la que un 'bogey' en el último hoyo le obligó a jugar un desempate con el que sería el ganador, el francés Julien Guerrier.

Jorge Campillo reconoció que “lo que más rabia” le dio fue el 'putt' corto que falló para ganar: “Ha caído más de lo que pensaba”, precisó. "Para mi gusto he jugado mejor que él (Guerrier) todos los hoyos, menos el primero y el último, pero así es esto. He tenido oportunidades de ganar y no lo he hecho", añadió.

Julien Guerrier, vencedor de este torneo del 'DP World Tour' que se jugó en el Real Club de Golf Sotogrande, en San Roque (Cádiz), reconoció que le ha llevado “mucho tiempo conseguir una victoria” y que ha tenido que “trabajar muy duro” para estrenar su palmarés en este circuito europeo.

“He mantenido la paciencia, sé lo buen jugador que es Campillo y estoy muy feliz”, explicó el francés, de 39 años. EFE

