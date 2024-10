"La que se avecina", Negreira y el chumba-chumba del estadio, en los ruegos y preguntas

Barcelona, 19 oct (EFE).- Un guiño a la serie televisiva 'La que se avecina', alguna referencia al caso Negreira y al 'chumba-chumba' del estadio, en la celebración de los goles, han sido algunas de las intervenciones en el turno de ruegos y preguntas durante la asamblea de socios compromisarios del Barcelona de este sábado.

Un asunto estrella en la pasada asamblea, el 'caso Negreira', en el que se investigan los pagos millonarios del Barcelona al exvicepresidente Comité Técnicos Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira, fue abordado por el presidente Joan Laporta en su informe inicial.

"Es importante mantenernos unidos, luchando contra todo y contra todos, contra los que apelan al 'caso Negreira', que nos condenaron antes de juzgarnos, que cada vez que vamos bien la caverna lo saca. Hay gente que les da rabia que ganemos y no podemos mostrar debilidades", dijo Laporta.

Pero también fue preguntado por un socio, quien se refirió al caso. "En ningún caso el Barça ha comprado árbitros y así se está demostrando en las resoluciones judiciales", indicó el presidente del Barcelona, y subrayó: "La posición de los demandantes no se aguanta y es imposible de probar porque no hicimos lo que nos atribuyen".

"Estamos muy tranquilos porque es un tema que ganaremos", añadió el dirigente, y resaltó que "las personas que han impulsado el caso Negreira no descansan". "Tenemos que mantenernos más que nunca unidos en la defensa de nuestro club", apostilló.

La serie 'La que se avecina' también tuvo su momento de gloria en la intervención de los socios. Un compromisario preguntó si la poca transparencia económica y los números cuestionados por la consultora contratada por el propio club no generan la sensación de que éste se administra como una comunidad de vecinos al estilo de 'La que se avecina'. El tesorero Ferran Olivé se limitó a sonreír ante la pregunta.

Otro socio preguntó por qué cuando el Barça marca un gol en Montjuïc se escucha una estridente música "con chumba, chumba, chumba, como si fuera una tómbola", lo cual considera que desvirtúa la celebración del gol, y luego se cita el nombre del autor del tanto. "Parece que idioticen a la gente. ¿Quién ha decidido esto?", preguntó.

El presidente del Barcelona aseguró que no ha escuchado ese "chumba, chumba", pero admitió que "la forma de animar dirigida" no le gusta.

Más en serio, un socio se refirió a la necesidad de que la directiva promueva la declaración de "persona non grata" al expresidente Josep Maria Bartomeu.

Laporta señaló que Bartomeu está teniendo "el castigo social por una mala gestión y además impulsó una acción de responsabilidad" contra sus directivos y contra él.

"No soy una persona ni rencorosa ni con espíritu de revancha. El señor Bartomeu está inmerso en un procedimiento judicial del 'Barçagate'. (Y esa petición) Lo entendería como un encarnizamiento que no lo quiero liderar. Nosotros no ponemos el retrovisor porque si no, pierdes energías y hemos querido mirar hacia adelante. Está bastante ya marcado e identificado", insistió. EFE