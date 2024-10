Fisac: "Este UCAM es probablemente el mejor Murcia de la historia"

Zaragoza, 18 oct (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha destacado que su rival de este sábado, el UCAM Murcia, es probablemente el mejor de toda su historia.

"Han hecho las cosas con mucho criterio y es un escalón siguiente al nuestro. Están haciendo las cosas francamente bien", apostillado en declaraciones a los medios de comunicación.

Fisac ha analizado que Murcia es uno de los equipos que más ha crecido en los últimos años y que "ha dado un paso para subir al siguiente nivel".

"Mantienen a once jugadores del año pasado y han sumado a dos nuevos de la Liga, Dani García y Vladimir Brodziansky, jugadores contrastados en la competición. El año pasado les llevo a jugar la final de ACB con todo el mérito. Tienen las ideas muy claras, juegan valiente y tienen muy buena comunión con el público. Es un equipo a admirar porque la rotación es muy grande, su anotación viene por muchos sitios y actualmente es una de las canchas más difíciles para poder sacar algo", ha analizado.

Para el técnico segoviano el UCAM Murcia va a ser "una vara de medir" para saber qué tipo de equipo tiene el Casademont Zaragoza porque considera a los pimentoneros superiores a su equipo, algo que también ha demostrado en los últimos años.

"Nos enfrentamos a un equipo con muchos jugadores con capacidad de anotar y que tiene una comunión grande con su público y nosotros venimos de hacerlo francamente mal en Europa contra un equipo (Levice) que nos pasó por encima probablemente por nivel físico y de energía. A pesar de eso sigo creyendo en mis jugadores que son muy competitivos y que pueden dar muchas alegrías", ha asegurado.

Fisac ha recordado que en el partido europeo el Levice les ganó "en energía, sacrificio y esfuerzo" y ha explicado que aunque el equipo venía de hacer un desgaste importante apenas 48 horas antes contra el Joventut no era una excusa.

"El último día estuvimos, desde entrenador hasta todos los jugadores, francamente mal. Nos cuesta defensivamente, tenemos la capacidad de poder anotar pero necesitamos un poco más de solidez defensiva y es lo que más me está preocupando en este sentido. Necesito que el equipo, cuando no tenga un día acertado, pueda competir. El otro día no competimos y creo que el entrenador tiene que estar mejor y responsabilizarse en esa parcela defensiva", ha valorado.EFE