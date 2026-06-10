Educación y sindicatos públicos analizan una norma estatal para bajar ratios de 0 a 3 años

Madrid, 10 jun (EFE).- Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria se reúnen este miércoles con el Ministerio de Educación para analizar una norma con rango estatal que establezca un limite máximo de alumnos en las aulas de 0 a 3 años.

En el marco del grupo de trabajo número cuatro, creado para desarrollar el Estatuto del Docente -pendiente desde 2007-, UGT, CCOO, CSIF, ANPE y STES-I, entre otros sindicatos, empiezan a negociar la revisión del decreto de 2010, que establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, primaria y secundaria.

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El objetivo es introducir las ratios del primer ciclo de Educación Infantil, reconocido como etapa con carácter educativo por la LOMLOE, tras las diferentes normativas que han existido al respecto desde 1991.

Las movilizaciones de las educadoras de escuelas infantiles y la huelga indefinida que mantienen en Madrid ha llevado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a iniciar una legislación a nivel nacional.

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No obstante, Tolón insiste en que los gobiernos autonómicos tienen competencias suficientes para poder rebajar estas ratios en sus respectivas comunidades.

Las reivindicaciones de los sindicatos son: 4 bebés por educadora en las aulas de menores de un año, 6 niños en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años. Otra propuesta sobre la mesa es la de la pareja educadora.

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De momento, el Ministerio no ha hecho ningún propuesta pero sí les ha trasladado un documento que analiza las diferentes normativas y la situación en la Unión Europea.

El texto al que ha tenido acceso EFE señala que no existe ninguna regulación europea, directiva o recomendación oficial vinculante por parte de la Comisión Europea o el Parlamento Europeo y explica que solo hay un documento denominado "40 objetivos de la Red de Atención a la Infancia" que, pese a haber sido encargado por la Comisión Europea, nunca se llegó a aprobar.

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Lo que sí deja claro el Ministerio es que la reducción de alumnos en la etapa 0-3 años es "especialmente relevante" porque son menores que necesitan una continua atención e interacción personal para su desarrollo adecuado y repercute en su bienestar.

El decreto de 2010 que los sindicatos revisarán con el Gobierno contempla que son las comunidades las que deben legislar, pero que de no ser así se mantiene en vigor la ley de 1991 que señalaba como límites máximos: 8 bebes por clase para menores de un año, 13 para aulas de uno a dos años y 20 para aulas de dos a tres años.

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Algunas comunidades si han bajado sus ratios: Murcia marca límites de 6, 10 y 16 alumnos, Aragón establece rangos de 6-7, 10-2 y 16-18 niños y Navarra o el País Vasco limitan el tramo de dos a tres años a un máximo de 18 alumnos.

En el entorno europeo también hay diferenciaciones. Los países nórdicos son los que presentan cifras más bajas, con 3 alumnos menores de un año por clase, 4 para las aulas de uno a dos años y 5 para las de dos a tres años. Irlanda y Reino Unido también tienen ratios bajas.

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En la revisión del decreto también podrían establecerse nuevos requisitos sobre las instalaciones y sus características, como los metros cuadrados que deben tener las salas o el patio de juegos.

CCOO planteará a Educación que en este decreto -que no necesita tramitarse en las Cortes- puedan introducirse algunos de los nuevas medidas que incorpora el proyecto de ley de bajada de ratios en primaria y secundaria y de reducción de jornada docente.

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Ante la inquietud de que esta ley no salga adelante o se demore en su tramitación, fuentes de CCOO señalan a EFE que se abre la posibilidad de que la norma sobre ratios de 0 a 3 años pueda incluir algunas medidas del proyecto de ley, como la vinculada al alumnado con necesidades educativas específicas (NEE) para que cuente doble.

"Incluir en el decreto de 2010 todo lo que se pueda, como establecer incrementos para personal de orientación y recursos vinculados a la diversidad y a la inclusión", señalan fuentes de este sindicato.

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Y es que la reducción de ratios en primaria y secundaria no se podría incluir porque se trata de modificar la LOMLOE, que siempre tendrá mayor peso que un decreto.

De momento, el proyecto de ley ha recibido dos enmiendas a la totalidad, de Junts y el PNV, que podría rechazar la mayoría del Congreso si el PP se abstiene. EFE