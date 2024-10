Adama Boiro (Athletic) pide sancionar de "forma más dura" los casos de racismo

Lezama (Bizkaia), 16 oct (EFE).- El jugador del Athletic Club Adama Boiro pidió sancionar de manera más dura los casos de racismo como el que vivió su compañero de la cantera de Lezama Elijah Gift este martes en un torneo internacional en Bucarest con la selección española sub-19.

"Me lo notificó un amigo. Es algo que personalmente no había vivido pero creo que es algo vergonzoso y que no tiene cabida en esta sociedad", dijo el jugador nacido en Dakar y criado en Pamplona, en rueda de prensa este miércoles en Lezama, sobre lo ocurrido en Rumanía, donde Gift fue insultado por un rival.

Adama aseguró que no ha "sufrido racismo", pero incidió en que sí que ve que "últimamente hay muchos casos", como uno en "en un partido entre youtubers", y cree que para erradicarlos la gente "tendríamos que estar más involucrados".

En ese sentido, considera que "habría que sancionar de forma más dura", ya que, en su opinión, sería la forma "más sensata" de "erradicar" el problema.

Y, aunque no cree que sea él el que "tenga la potestad de decir que sanción" se debe imponer, apuntó la posibilidad de un tiempo de "inhabilitación al jugador" que profiera insultos racistas. "Aunque medidas no te sabría decir", apuntó. EFE

