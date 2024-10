Chivite pide a Sánchez inversiones en Navarra y que la Comunidad pueda utilizar su superávit en 2025

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, una mayor inversión para infraestructuras en la Comunidad foral, en concreto, para el tren de alta velocidad, el Canal de Navarra y la autovía A-15 a Madrid.

En la reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa, en el marco de encuentros bilaterales que está manteniendo Pedro Sánchez con los presidentes de Comunidades Autónomas, María Chivite le ha pedido también que "contemple la posibilidad de que las Comunidades que tengan un déficit por debajo del 13,5%, que hayan hecho gestión responsable de sus recursos, y que hayamos tenido ejercicios con superávit, podamos utilizar ese superávit e incorporarlo al Presupuesto de 2025, y que lo utilicemos como palanca impulsora para hacer las inversiones necesarias".

En una comparecencia tras el encuentro, María Chivite ha señalado que ha sido una reunión "intensa" en la que "hemos repasado muchos temas" y ha agradecido a Sánchez "su disposición al diálogo constructivo con todas las Comunidades, a escuchar las necesidades y prioridades que tenemos". "Entre todas y todos construimos este país y yo no solo quiero que le vaya bien a Navarra sino al conjunto del país. Siempre será bueno que nos podamos sentar, dialogar y contar al presidente nuestras principales preocupaciones. Es mejor dialogar que confrontar", ha afirmado.

Entrando en el capítulo de infraestructuras, Chivite ha pedido "acelerar todo lo posible las obras del tren de altas prestaciones para que Navarra por fin esté conectada en alta velocidad con el resto de España" y ha asegurado que "la dejación de Gobiernos anteriores nos ha causado un perjuicio que nos ha dejado en clara desventaja en materia de comunicaciones". "Han sido estos Gobiernos, tanto el de España como el de Navarra, los que hemos ido impulsando esta labor y se han hecho muchísimos más avances que en los 20 años anteriores", ha asegurado.

Preguntada sobre la conexión del corredor navarro con la Y vasca, por determinar si se realizará por Vitoria o Ezkio, María Chivite ha indicado que "el informe para tomar la decisión oportuna entiendo que estará a lo largo del año que viene" y ha incidido en que "es importante que tengamos toda la información técnica para tomar la mejor y la más responsable de las decisiones políticas que tiene que ser a tres -Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco y Gobierno de España-". "Por lo tanto, no hemos hablado de fecha, sino de la necesidad de acelerar y priorizar esta infraestructura", ha indicado.

También ha apostado María Chivite porque "se siga desarrollando el Canal de Navarra, que esperemos que llegue por fin a la Ribera gracias al impulso que estamos dando los dos Gobiernos".

Otra de las reclamaciones de Chivite a Sánchez ha sido "el impulso de la autovía A-15, también abandonada en legislaturas anteriores y que es una de las infraestructuras prioritarias en materia de comunicación".

A lo largo de la reunión, María Chivite y Pedro Sánchez han abordado la situación de la industria y, en concreto, la presidenta navarra ha defendido "la importancia de que apoyemos con recursos la industria de la automoción y las transformaciones que la industria está haciendo en nuestro país". Así, ha pedido a Sánchez que "apueste fuerte por el despliegue de la movilidad eléctrica, por los puntos de recarga, algo fundamental para la venta de vehículos".

NUEVAS COMPETENCIAS ESTA LEGISLATURA

En otro orden de cosas, María Chivite también ha abogado por que Navarra siga avanzando en autogobierno, con la asunción de las competencias de becas y de I+D y la titularidad de la AP-68. "Se han comenzado los trabajos, pero queremos concluir al menos esas tres competencias a lo largo de esta legislatura", ha subrayado.

En este ámbito, la presidenta ha afirmado que "el autogobierno no se construye contra nadie, sino que entendemos que desde el conocimiento más cercano de nuestra realidad podremos desempeñar también mejores labores al servicio del conjunto de la ciudadanía".

María Chivite ha reivindicado "el diálogo constructivo, es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía que haya estos espacios de diálogo, de encuentro y de poner encima de la mesa cuáles son las preocupaciones y las prioridades de mi Comunidad". "Así vamos a seguir trabajando como Gobierno de Navarra, desde la lealtad institucional, pero siempre poniendo encima de la mesa cuáles son nuestras principales prioridades. Y creo que es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía que todos los Gobiernos y todas las administraciones colaboremos en pro de esa prosperidad compartida", ha sostenido.

En el encuentro, Sánchez y Chivite han abordado la situación de la vivienda, asunto que será "el principal objetivo de debate en la Conferencia de Presidentes antes de que finalice el año", según ha explicado la presidenta navarra.

Chivite ha planteado que "tenemos que seguir innovando en soluciones y sobre todo la necesidad de que todas las instituciones, las locales, autonómicas, nacionales e incluso las europeas, pongamos propuestas encima de la mesa".

La jefa del Ejecutivo foral ha indicado que "en Navarra estamos dando ayudas al alquiler, vamos liderando todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas", y ha esperado que en 2026 "podamos tener fondos para seguir trabajando en materia de rehabilitación".

En cuanto a la sanidad, Chivite se ha referido a la "escasez de profesionales". "Por eso le he pedido al presidente del Gobierno que se prioricen la homologación y la convalidación de títulos de profesionales sanitarios. Y me ha dicho que esto es algo que precisamente lo anunció ayer, que se va a priorizar este tipo de homologaciones porque efectivamente creo que en todo el país, Navarra también, adolecemos de escasez de profesionales en el ámbito sanitario, de hecho no somos capaces de cubrir la totalidad de las plazas que tenemos porque no tenemos todos los profesionales sanitarios que nos gustaría", ha explicado.

Finalmente, la presidenta navarra ha abordado con Pedro Sánchez "la preocupación por la situación de las personas migrantes que están llegando a nuestro país, especialmente de los menores". "Es urgente un acuerdo porque tenemos los recursos prácticamente por encima de la capacidad y creo que la solidaridad la debemos articular entre todas las Comunidades. Navarra siempre ha sido y va a seguir siendo una comunidad solidaria, pero entiendo que la solidaridad debe llegar al conjunto de las comunidades y lo que pido es también humanidad en el abordaje de las soluciones", ha planteado.

En lo que tiene que ver con las competencias de Navarra, Chivite ha asegurado que "vamos a redoblar esfuerzos para la integración de las personas migrantes, integración en materia educativa, laboral y social". "El presidente también me ha dicho que en laa modificación de la ley de extranjería se agilizará esa inserción sobre todo en materia laboral", ha señalado.