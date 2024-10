Marlaska justifica la reforma que puede acortar condenas de etarras: "Europa no nos miraba bien y nos decía cuidado"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado este miércoles en el Congreso la reforma legal que podría acortar las penas para los presos de ETA descontando los años cumplidos en Francia, al señalar que el Gobierno tuvo en cuenta que desde Europa "no miraban bien" a España y que "los tribunales españoles estaban volviendo a poner en tela de juicio" que no se tuviera en cuenta el tiempo en prisión en el país galo. "Europa no nos miraba bien y nos decía cuidado, porque para que os reconozcamos otras resoluciones tenéis que cumplir correctamente la norma", ha apuntado Grande-Marlaska ante las críticas del PP por "colar por puerta de atrás" una enmienda de Sumar a la reforma de la ley orgánica 7/2014 sobre antecedentes penales en la UE, en aplicación de una directiva europea. "DUDOSA" LIMITACIÓN A PARTIR DE 2010 El ministro se ha remontado a la 'doctrina Parot' en 2014 para sostener que fue entonces cuando el PP "decide trasponer una decisión marco que no se había hecho en cinco años". "Fue realmente muy dudoso la aplicación cuando se limitaba a agosto de 2010", ha comentado Grande-Marlaska, poniendo en duda que los etarras condenados antes de este último año no pudieran descontarse los años cumplidos en Francia. "Ya los tribunales españoles estaban volviendo a poner en tela de juicio la misma con cuestiones prejudiciales, así como de inconstitucionalidad", ha continuado Grande-Marlaska, que ha puesto de ejemplo el caso de un miembro de ETA con delitos de sangre que, "si conseguía llegar a Francia", tendría que cumplir 30 años más otros seis del país vecino, pese a ser "la misma persona con los mismos hechos criminales". "Europa por eso no nos miraba bien y nos decía cuidado, porque para que os reconozcamos otras resoluciones tenéis que cumplir correctamente la norma", ha añadido Grande-Marlaska, que también ha subrayado que la reforma legal defendida por el Ejecutivo y sus socios parlamentarios se hizo cumpliendo todos los trámites en el Congreso, incluyendo el voto favorable de PP y Vox. En este sentido, se ha dirigido al PP para subrayar que este grupo "conocía" el sentido de la reforma legal que afecta a las condenas de etarras. "Llama la atención que con pedir perdón ya es suficiente", ha comentado, recordando que él como ministro ha sido reprobado varias veces y ahora desde el grupo popular "no tienen prisa en registrar la reprobación de todos ustedes". LEY MORDAZA CAMBIADA POR LEY BORROKA En la sesión de control en el Congreso, tanto PP como Vox le han reprochado que haya pactado con EH Bildu la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', y que los 'populares' han rebautizado como "ley borroka". El ministro del Interior también ha defendido la reforma subrayando que es un compromiso del Gobierno desde 2018 y que se basa en un texto presentado por el PNV, respaldado por seis grupos parlamentarios. "Va a revertir todas las restricciones a los derechos fundamentales en materia de derecho a la libertad de expresión y en el derecho a la manifestación", ha sostenido. Según Grande-Marlaska, esto se hará "siempre con el objetivo claro de garantizar las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y combinando derechos fundamentales y seguridad, dando certidumbre a nuestros agentes". En respuesta a Vox, el titular del Interior ha reiterado en desvincular la inmigración con la delincuencia en un país como España que, ha dicho, "es de los más seguros del mundo". En este sentido, ha rebatido cifras del diputado Ignacio Gil Lázaro para sostener la criminalidad sube por las estafas informáticas puesto que la "criminalidad convencional, la que ocurre en el mundo físico, ha descendido". Grande-Marlaska también se ha referido a la tasa de extranjeros en las cárceles españolas para indicar que ha descendido hasta representar el 13% en la actualidad, frente al 16% en 2010. Además, ha preguntado a Vox si cuando denuncian este tema tienen en cuenta que "hay extranjeros de la Unión Europea".

Compartir nota: Guardar