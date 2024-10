Junts reclama una amnistía para el 'caso Sijena' por el que irá a juicio el exconsejero catalán Puig

Junts ha reclamado una amnistía para el 'caso Sijena', por el que irá a juicio el que fue consejero de Cultura en el Govern catalán de Carles Puigdemont, Lluís Puig, que está acusado de un presunto delito de desobediencia por negarse a entregar obras de arte del Museo de Lleida al monasterio ubicado en Villanueva de Sijena (Huesca). Ha sido el senador Francesc Xavier Ten el que este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, ha denunciado un "expolio" y ha trasladado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que "la causa judicial derivada debería ser amnistiada". El senador independentista ha cuestionado al ministro si puede garantizar que las piezas "expoliadas" están en las mismas condiciones "óptimas" que cuando estaban en el Museo Nacional d'Art de Cataluña y en el Museo de Lleida, porque "hoy, desgraciadamente, es un patrimonio invisibilizado", ha sostenido. Ten, que ha señalado ante Urtasun que "la implicación de un ministro en el patrimonio no es menor", ha incidido en que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy "facilitó" en diciembre de 2017, durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "el expolio y traslado de grandes piezas como trofeos de conquista". URTASUN CRITICA AL PP El ministro de Cultura ha respondido que la competencia del Monasterio de Sijena es de la comunidad autónoma de Aragón, no del Estado, antes de añadir que no comparte lo que hizo el Ejecutivo de Rajoy. Urtasun ha dicho que el patrimonio tiene que ser una herramienta de cohesión social y no se puede utilizar como arma arrojadiza, siendo deber de todos los gobiernos "protegerlo y cooperar para que toda la ciudadanía tenga acceso a él". "Yo hubiera gestionado esta cuestión de una manera completamente distinta y este gobierno hubiera trabajado en ese contexto para que hubiera un marco de colaboración institucional donde se escucharan las voces de los territorios, museos, conservadores y expertos", en lugar de la "confrontación" y la judicialización del conflicto, ha indicado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prevé celebrar en noviembre el juicio a Puig, huido de la Justicia tras el referéndum ilegal de octubre de 2017. También está pendiente de ser enjuiciado por la misma causa Santi Vila, su antecesor en la Consejería. La Fiscalía les acusa de negarse a entrega los bienes.

