Espana agencias

4-0. Thiago Pitarch lidera a España ante Finlandia y se cita con Países Bajos

Guardar

Benidorm (Alicante), 28 mar (EFE).- La selección española de fútbol sub-19, liderada por el centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch, sumó su segunda victoria en la Ronda Élite de clasificación para el Campeonato de Europa tras golear a Finlandia (4-0) en una gran segunda parte, en un encuentro disputado en el estadio Guillermo Amor de Benidorm.

Con los dobletes de Daniel Yáñez, del Real Madrid, y Hugo López, del Villarreal, que salió en la segunda parte, España mostró su superioridad ante el conjunto finlandés.

Pitarch llevó el timón de la selección española. El madridista jugó 68 minutos. Se marchó con el choque sentenciado y fue sustituido por Andrés Antanón.

El combinado español suma seis puntos, los mismos que Países Bajos, su último rival el día 31 de marzo en esta fase, pero cuenta con mejor coeficiente goleador, por lo que el empate le valdrá para asegurar una plaza en el Europeo de País de Gales.

El equipo de Paco Gallardo llevó el peso del partido en la primera parte, pero Finlandia resistió el acoso español y logró mantener su portería a cero.

El técnico movió el banquillo en el inicio de la segunda parte y sus cambios tuvieron un impacto inmediato, ya que apenas un minuto después de su entrada, Dani Yáñez, tras una acción individual, logró batir la meta finlandesa con un disparo cruzado.

El tanto del madridista desató a la selección de Gallardo, que apenas cinco minutos después volvió a marcar tras un potente disparo de Hugo López, otro de los jugadores que acababan de entrar en el terreno de juego.

El delantero murciano del Villarreal, en el minuto 73, también anotó el tercero con un espectacular golpeo con rosca ante el que no pudo responder el meta de Finlandia.

Yañez, a tres minutos del final, redondeó la goleada con un nuevo gol, en esta ocasión al transformar un claro penalti.

España cerrará su participación ante Países Bajos el martes, a las 18:00 horas, de nuevo en el estadio Guillermo Amor de Benidorm. El equipo neerlandés también suma seis puntos tras superar el miércoles a Finlandia (3-0) y este sábado a Eslovenia en Alicante (2-1).

El partido entre España y Países Bajos será la reedición de la última final de la categoría, en la que el conjunto neerlandés venció por 0-1. EFE

pvb/cta/apa

Últimas Noticias

Manifestantes piden que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

Las principales asociaciones de afectados por la dana se han manifestado en Valencia para reclamar avances judiciales, exigir responsabilidades al exmandatario autonómico y cuestionar el papel de los tribunales tras el archivo inicial del caso por la catástrofe

Manifestantes piden que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

Unos 1.500 manifestantes en Barcelona contra el fascismo y el racismo

Convocada por diversas organizaciones, una multitud recorrió el centro de la capital catalana este sábado para exigir frenar el avance de la ultraderecha, en medio de advertencias por parte de los organizadores sobre el peligro creciente de la intolerancia

Infobae

Marco Bezzecchi y Luca Marini, sancionados con la pérdida de dos posiciones

Infobae

La película 'Kingdom', del polaco Michał Ciechomski, gana el Premio Talents D'A 2026

Infobae

Catalunya y Atlètic Barceloneta, semifinalistas de la Eurocopa femenina de waterpolo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La policía francesa frustra un “ataque terrorista” con una bomba casera frente a una sucursal de Bank of America en París

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís y anuncia su candidatura al Ayuntamiento de València

ECONOMÍA

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”