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Marco Bezzecchi y Luca Marini, sancionados con la pérdida de dos posiciones

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), líder del mundial de MotoGP, y Luca Marini (Honda RC 213 V), han sido sancionados con la pérdida de dos posiciones en la formación de salida del Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP por el Panel de Comisarios de Dirección de Carrera.

El Panel de Comisarios ha considerado que tanto Bezzecchi como Marini molestaron durante la segunda clasificación al español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en la zona de la curva 12, motivo por el que ambos deberán perder dos posiciones en la carrera del domingo en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin. EFE

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