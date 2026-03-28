La película 'Kingdom', del polaco Michał Ciechomski, gana el Premio Talents D'A 2026

Barcelona, 28 mar (EFE).- La película 'Kingdom', del cineasta polaco Michał Ciechomski, ha ganado este sábado el Premio Talents D'A 2026 de la 16ª edición del Festival de Cine de Barcelona, dedicado al cine independiente y de autor, que se clausura con la proyección del filme 'La buena hija', de Júlia de Paz.

Tras diez días de certamen, un jurado formado por Pepa Blanes, Eduard Sola y Pol Guasch ha decidido otorgar el Premio Talents x ESCAC, dotado con 15.000 euros, al film de Ciechomski por su "hipnótica exploración estética y política sobre el funcionamiento del nacionalismo y la violencia".

Los miembros del jurado han destacado "la destreza con la que la obra reformula el imaginario apocalíptico, así como su capacidad para generar imágenes perdurables sobre los desafíos contemporáneos" y también han subrayado el "diálogo fructífero que establece entre guerra, masculinidad y sexualidad".

'El vol de la cigonya', de las directoras Soumaya Hidalgo Djahdou y Berta Vicente Salas, ha ganado el premio Un Impulso Colectivo, dotado con 5.000 euros, al considerar el jurado, integrado por Andrea Stavenhagen, Annamaria Scaramella y Laura Fernández, que era merecedora de la distinción por "la honestidad, naturalidad y el humor" con el que la película retrata, "en una doble primera persona, la experiencia de vivir entre dos mundos".

La mención especial en la categoría de Un Impulso Colectivo ha sido para 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín, por "la vanguardia inesperadamente clásica de su dispositivo fílmico".

El jurado de la crítica internacional Fipresci, con Dimitra Bouras, Javier Parra y Luis Vélez, ha acordado conceder el Premio Fipresci a 'Estados generales', de Mauricio Freyre, por su "originalidad y fuerza narrativa".

El Premio Talents Verd, concedido por el jurado de Talents, con el voto de calidad de Natàlia Ejarque, ha distinguido también a 'Estados generales' por "conectar territorio, naturaleza y memoria".

En el documental, Freyre muestra el traslado de un paquete de semillas desde los archivos del Jardín Botánico de Madrid hasta la costa sur del Perú, donde estas semillas fueron recogidas hacia el año 1800 durante una expedición colonial.

A través de las plantas y sus significados, el director explora la continuidad de las estructuras neocoloniales contemporáneas. EFE