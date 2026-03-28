Unos 1.500 manifestantes en Barcelona contra el fascismo y el racismo

Durante el recorrido que se inició en el paseo de Gràcia y que concluyó en la plaza Idrissa Diallo, portavoces de las organizaciones convocantes manifestaron ante los medios su preocupación respecto al crecimiento de ideologías asociadas a la extrema derecha en la sociedad catalana. De acuerdo con lo publicado por la fuente, los representantes de varias entidades advirtieron que este avance se expresa en episodios de fascismo y racismo, los cuales —según sus declaraciones— requieren una respuesta ciudadana firme.

Según informó el medio, la manifestación reunió a unas 1.500 personas la tarde del sábado en el centro de Barcelona, tras un llamado realizado por diferentes entidades sociales. Los organizadores eligieron la plaza Idrissa Diallo como lugar de finalización de la marcha, en un gesto simbólico relacionado con luchas por los derechos humanos y la memoria de víctimas de la intolerancia. La convocatoria, reportó la fuente, buscó visibilizar la preocupación por actitudes y discursos discriminatorios, al tiempo que insistió en la importancia de sostener una respuesta colectiva ante dichos fenómenos.

El trayecto de la protesta comenzó cerca de las 17 horas, partiendo del paseo de Gràcia a la altura de Gran Via, una de las arterias principales de Barcelona, según consignó el medio. La marcha recorrió zonas céntricas antes de finalizar en la mencionada plaza, donde tradicionalmente se celebran actos vinculados a la defensa de los derechos civiles y a la denuncia de prácticas discriminatorias.

Durante el inicio de la protesta, los portavoces de las entidades organizadoras ofrecieron declaraciones en las que vincularon el auge de la extrema derecha con el incremento de expresiones fascistas y el racismo en espacios públicos y privados. Según detalló la fuente, estas voces llamaron a la población a no permanecer pasiva ante dichos avances y a movilizarse en defensa de una sociedad plural y respetuosa.

La concentración reflejó la inquietud de las organizaciones sociales por lo que consideran una tendencia creciente a nivel local y global, en relación al fortalecimiento de movimientos de ultraderecha y su impacto en la convivencia. El medio señaló que los convocantes apelaron a la necesidad de un rechazo explícito a todo tipo de discriminación y autoritarismo, solicitando a la ciudadanía sumarse a iniciativas de rechazo frente a dichas ideologías.

El sábado, Barcelona se sumó así a otras ciudades europeas que recientemente han presenciado movilizaciones sociales motivadas por contextos políticos similares. Según la fuente, la marcha pretendía enviar un mensaje claro a las instituciones y a la opinión pública sobre el rechazo al racismo y el fascismo, subrayando la urgencia de actuar colectivamente para contrarrestar estos discursos y prácticas, especialmente en un momento señalado por los organizadores como crítico por el fortalecimiento de agrupaciones de extrema derecha.

La cita en la plaza Idrissa Diallo constituyó el cierre simbólico del evento, con la presencia de una multitud que manifestó consignas y demandas de respeto, igualdad y solidaridad. El medio documentó cómo el acto final reunió a portavoces y participantes en torno a discursos enfocados en la defensa de los derechos humanos y en la memoria de víctimas de la intolerancia. Además, los presentes destacaron la importancia de perseverar en la lucha contra el racismo y el fascismo a través de la acción colectiva, manteniendo la vigilancia frente a cualquier retroceso en materia de derechos.

A lo largo de la jornada, las organizaciones reiteraron la relevancia de mantener viva la movilización social ante la emergencia de discursos de odio. Tal como reportó el medio, los convocantes formularon un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para comprometerse de forma clara en la defensa de los valores democráticos y en la promoción activa de políticas que garanticen la inclusión y el respeto a la diversidad.