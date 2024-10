El PP retira del orden del día del Senado la ley que incluye beneficios penales a etarras

Madrid, 7 oct (EFE).- El Partido Popular retirará del orden del día del pleno del Senado de este martes la reforma de la ley orgánica de intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea, que incluye medidas que benefician a presos etarras, al contárseles el tiempo de cárcel en Francia.

Fuentes del PP han confirmado el aplazamiento que, no obstante, no impedirá que la reforma legal sea finalmente aprobada, aunque más adelante, ya que al no haber recibido enmiendas de forma previa, tras su debate y votación por el pleno el texto iría al Boletín Oficial del Estado, incluso aunque la mayoría de la Cámara Alta vote en contra.

Solo podría evitarse si el Gobierno, como le ha pedido el PP, utilizase su potestad para retirar esta reforma, con la que podrían beneficiarse hasta 44 presos de ETA.

"Queda en sus manos la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión", han destacado las fuentes del PP, que han incidido en que si el Gobierno no retira el texto, buscarán cualquier alternativa jurídica o parlamentaria para impedir la aprobación con "artimañas parlamentarias" de lo que el PP considera un "despropósito".

En este sentido, han insistido en que el PSOE es el único partido con capacidad para parar la tramitación.

Las mismas fuentes han indicado que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo Feijóo ha hablado esta misma mañana con la presidenta de la AVT para "disculparse personalmente por lo ocurrido y compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas".

La reforma de la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, incluida una enmienda de Sumar para que la prisión en otros países de la UE compute en el tiempo de la condena.

Si el Gobierno no lo retira y aunque no vaya mañana al pleno como estaba previsto, el proyecto debería someterse de nuevo al pleno en una nueva sesión que habría que convocar para la próxima semana, ya que se tramita con carácter de urgencia y no cabría más demora. EFE