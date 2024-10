Acusaciones populares celebran la decisión de la Audiencia Provincial en el 'caso Begoña Gómez': "Avala a Peinado"

Acusaciones populares del 'caso Begoña Gómez' han celebrado este lunes la decisión de la Audiencia Provincial de no archivar el caso --acotándolo para dejar fuera el bloque relativo a Globalia--, y han resaltado que se avala lo instruido por el juez Juan Carlos Peinado, añadiendo que es "un mazazo a la estrategia" tanto de Fiscalía como de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno. Así, en un comunicado difundido por Iustitia Europa, recogido por Europa Press, se destaca que tanto el Ministerio Público como la defensa de Gómez pretendían cerrar la causa "basándose en una supuesta investigación prospectiva", algo que no se ha logrado porque la acotación del tribunal, instando a que el juez se centre en los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), provoca que se siga investigando "precisamente por las acciones de la investigada". Además, resalta que en contra de la intención de la defensa de dibujar a Gómez como "una académica más", el auto de la Audiencia Provincial destaca la relación entre ella y Juan Carlos Barrabés tanto en la carrera profesional como educativa a partir de la creación de la cátedra en la UCM. "La realidad es que la investigación está apuntando a una sofisticada estrategia de supuesta red de influencias y autopromoción utilizando su posición dominante", explica Iustitia Europa. "NO ERA FANGO" Por ello, considera que el auto conocido este lunes es "muy positivo" para las acusaciones populares porque "reafirma la solidez y robustez de la investigación" y demuestra que, a pesar de los esfuerzos de la defensa, "los hechos bajo investigación son graves y ameritan una indagación exhaustiva". "El tribunal ha dejado claro que la causa no solo debe continuar, sino que existen indicios racionales de criminalidad en la conducta de Begoña Gómez. No era fango, ni era una denuncia falsa, ni otros calificativos que se han vertido contra las acusaciones populares, sino una investigación penal, con una base sólida para hacerlo", añade. Y suman a esto que, en todo caso, los magistrados dejan claro que "lo que se está investigando no son fantasías, sino una investigación penal, como tantas otras". "El intento de cerrar la causa antes de tiempo demuestra una ansiedad comprensible para la defensa de Begoña Gómez, pero las instrucciones penales, son así. La defensa sabe que cuanto más avance la investigación, más difícil será para ellos sostener su narrativa de inocencia. Es un esfuerzo desesperado por evitar lo inevitable", concluye Iustitia Europa. Por su parte, desde Hazte Oír resaltan que el auto "no solo avala la investigación de Peinado acotando de manera eventual la investigación" sino que además avala la labor de investigación realizada por la plataforma en este procedimiento.

Compartir nota: Guardar