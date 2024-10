'Hackers' descifran problemas de la NASA en Málaga en el 'hackatón' más grande del mundo

María Alonso

Málaga, 5 oct (EFE).- Cerca de un centenar de 'hackers' se reúnen este fin de semana en Málaga para resolver alguno de los 21 desafíos propuestos por la 'Nasa International Space Apps Challenge' para el 'hackatón' más grande del mundo, un encuentro en el que programadores solucionarán retos relacionados con el universo y nuestro planeta.

Según ha explicado a EFE la coordinadora de 'NASA Space App' en Málaga, Adelina Grava, los participantes resuelven retos con problemas reales y los ganadores irán a las instalaciones de la NASA en Estados Unidos para presentar su proyecto.

"Durante 48 horas la gente está junta en un espacio resolviendo uno de los 21 retos. Todo ocurre simultáneamente en diferentes países a lo largo del mundo porque al final la NASA lo que quiere hacer es dar solución a los problemas. Por eso tiene esta importancia, porque podemos solucionar problemas reales con ideas que han salido desde aquí", ha afirmado Grava.

Como ha detallado, hay tres niveles de retos -principiantes, medios y avanzados-, y los desafíos van desde averiguar cómo detectar a través de la inteligencia artificial un incendio antes de que ocurra a diseñar juegos galácticos o crear una aplicación web que muestre objetos próximos a la Tierra.

Luis González, el director de 42 Málaga Fundación Telefónica -la sede que acoge este desafío y que además forma a programadores-, ha explicado a EFE que en este reto puede participar cualquier persona mayor de 18 años.

"Además, no tienen por que ser todos programadores porque el reto es abierto a cualquier persona. Los equipos están formados entre cuatro y seis participantes y la idea es que esos equipos sean multidisciplinares. Hay gente de todo tipo de perfiles ya que algunos tienen conocimientos de economía, gestión, arte, comercio o comunicación", ha indicado.

Según ha añadido González, en total participan 58.000 personas en veinte ciudades de ochenta países distintos.

Después de pasar 48 horas resolviendo los problemas, este domingo los participantes defenderán ante un tribunal su proyecto en dos minutos.

Como ha explicado González, el jurado entregará un premio local de mil euros en metálico a los ganadores, que serán seleccionados teniendo en cuenta criterios de creatividad, escalabilidad, uso de la tecnología, presentación y defensa del proyecto, y viabilidad del mismo.

Después, los ganadores acudirán a la competición global, donde también se evaluarán aspectos como la sostenibilidad, el uso de los datos y la tecnología.

Finalmente, los equipos vencedores podrán viajar también al Kennedy Space Center de Cabo Cañaveral (EE.UU.) para exponer sus ideas frente a los expertos de la NASA y ver el lanzamiento de un cohete.

La estudiante de programación Leia Martín, que participa en este desafío de la NASA, ha afirmado a EFE que formar parte del concurso es "un sueño".

"Participo porque me hace mucha ilusión estar en un concurso de la NASA. Para mí esto es un sueño. No me creía que era real", ha comentado.

El equipo de Martín está formado por alumnos de 42 Málaga Fundación Telefónica y por un hombre que trabaja en Google San Francisco.

"Lo mejor sin duda es trabajar en equipo, aprender a hacer entre todos algo superinteresante relacionado con la NASA y estar aquí intentando desarrollar una idea", ha concluido. EFE

