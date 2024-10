Pablo Berger, premio 'Diboos de Honor': La animación española es admirada en todo el mundo

València, 4 oct (EFE).- El cineasta vizcaíno Pablo Berger, reconocido este viernes con el primer premio 'Diboos de Honor', ha agradecido el cariño del sector español de la animación y ha asegurado que "la animación española es admirada y respetada en todo el mundo, no solo de forma subjetiva, sino con premios y nominaciones".

Berger (Bilbao, 1961) ha recogido en València un premio honorífico de la Federación Española de Productoras de Animación y Efectos Visuales (Diboos), que le ha sido entregado en el marco del Weird Market, el Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y Nuevos Formatos Audiovisuales, que comenzó el pasado lunes en La Harinera de València en la tercera edición que se celebra en esta ciudad en sus dieciséis años de trayectoria.

En su discurso tras recoger el galardón, el director de 'Robot Dreams' (nominada a los Óscar en 2023) ha agradecido la "aceptación" que le ha brindado la industria de la animación.

"Pensé que no lo merecía, y no es falsa modestia, pero luego cambié de opinión porque el equipo de 'Robot Dreams' sí lo merece, así que lo recojo en su nombre", ha señalado.

"He viajado con esta película por todo el mundo. En noviembre la estrenamos en Japón, y puedo asegurar que la industria de la animación española es respetada y admirada, no solo de forma subjetiva: los número hablan... nominaciones, premios. Somos líderes europeos en los European Film Awards, y ya le gustaría al sector de la imagen real estar tan bien representado", ha agregado.

"Hemos de aplaudirnos, pero también pensar en el futuro, y creo que vamos bien, porque tenemos artistas, productores y eventos. Hay que pedirle a las instituciones que sigan apoyando", según Berger.

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que se considera un director joven, a pesar de su edad, porque 'Robot Dreams' es su primera película de animación: "He disfrutado muchísimo con el proyecto. Repetiré seguro, aunque no sé cuándo".

Preguntado por sus proyectos futuros, ha admitido que en los últimos meses ha estado "procrastinando un poco" y ha avanzado: "He hecho cuatro películas en veinte años, las cocino a fuego lento. Todavía no puedo adelantar nada, no sé qué voy a hacer, estoy desarrollando cuatro guiones a la vez".

La presidenta de la Federación de Productores de Animación, Nathalie Martínez, ha señalado que el sector atraviesa un "momento crucial", con una nueva legislación, la irrupción de la inteligencia artificial y "nuevas generaciones de audiencias cuyos gustos -ha admitido- desconocemos".

"Hemos de asegurarnos entre todos de que la animación española siga floreciendo en este entorno cambiante", según Martínez, para quien la animación no es un género "sino una poderosa herramienta". EFE

