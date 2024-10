Incertidumbre en relación UE-Marruecos tras la anulación de acuerdos pesquero y agrícola

Rabat, 4 oct (EFECOM).- La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de anular los acuerdos pesquero y agrícola con Marruecos al abarcar el territorio del Sáhara Occidental ha sacudido la relación entre los Veintisiete y el país magrebí, que entra, según expertos marroquíes, en un momento de "incertidumbre" al tocar una "línea roja" de Rabat.

El TJUE confirmó este viernes en una sentencia la decisión de 2021 de primera instancia de anular estos acuerdos suscritos en 2019, al entender que no contaron con el consentimiento del pueblo saharaui, y se pronunció en un segundo fallo sobre el etiquetado de tomates y melones del Sáhara Occidental, estipulando que deberán llevar la mención a este territorio como origen del producto.

En su reacción a las sentencias, el Ministerio de Exteriores marroquí advirtió de que no suscribirá "ningún acuerdo o instrumento jurídico que no respete su integridad territorial", es decir, que no englobe al Sáhara, y exigió a la UE que haga lo necesario para "respetar sus compromisos internacionales" y preservar la relación con un socio estratégico como Marruecos.

Las sentencias, explica a EFE Zakaria Aboudahab, profesor universitario y experto en relaciones internacionales, tocan una "línea roja" de Marruecos: el Sáhara Occidental.

Para el analista, la anulación de los acuerdos "tendrá fuertes consecuencias en la asociación entre las dos partes" y "el futuro de estas relaciones es por el momento incierto".

Aboudahab enmarca la decisión en el contexto actual marcado por el apoyo de Francia, España o EE.UU. al plan de autonomía marroquí bajo soberanía de Rabat como solución al conflicto sobre el Sáhara, territorio considerado no autónomo por la ONU, administrado en un 80 % por Marruecos y disputado por los saharauis del Frente Polisario.

La decisión de la justicia europea, que no es recurrible, supone para Aboudahab "un golpe duro" para la cooperación entre Marruecos y la UE en materia de pesca, aunque al tiempo la mira como "un golpe de suerte".

Según el experto marroquí, Marruecos aprovechará para desarrollar su estrategia para el sector pesquero y también echará mano de las "alternativas" que tiene para cerrar acuerdos pesqueros con potenciales países interesados como China, Japón o Rusia.

Los barcos europeos ya no pueden faenar en caladeros de Marruecos y el Sáhara desde julio de 2023, cuando expiró el protocolo firmado entre Bruselas y Rabat que desarrollaba el acuerdo pesquero ahora anulado. Dicho pacto permitía a la flota comunitaria faenar en aguas marroquíes y saharauis a cambio de una contrapartida de 50 millones de euros anuales.

En cuanto al acuerdo comercial de 2019 que extiende al Sáhara Occidental los beneficios arancelarios a los productos agrícolas y pesqueros de Marruecos, seguirá vigente 12 meses más, pero luego quedará anulado, dictó el TJUE.

La Unión Europea es el primer socio económico de Marruecos (primer proveedor y primer cliente) con unos intercambios comerciales que rozaron en 2023 los 56.000 millones de euros -un 6 % más que en 2022-.

Para Abdelghani Youmni, economista marroquí especialista en inteligencia económica, la invalidación de este acuerdo por parte de la corte europea tendrá un impacto económico "mínimo" ya que a la larga solo afectará al segmento de productos agrícolas y de pesca que se exportan del Sáhara y que representan, asegura, entre el 3 y el 4 por ciento de los intercambios comerciales entre Marruecos y la UE.

Para él el impacto es más bien político. "En el plano político es muy importante, no es positivo para las relaciones entre Marruecos y la UE", indicó.

Fuentes expertas conocedoras del tema indicaron a EFE en Bruselas que la sentencia de este viernes contiene elementos que dan tranquilidad sobre la posibilidad de concluir un acuerdo que comprenda el Sáhara Occidental.

Sobre la cuestión del etiquetado de los productos, que según fuentes del sector en Rabat podría ser el punto más difícil de sortear, Youmni indicó que Marruecos no aceptará que salgan productos con una etiqueta marcando el Sáhara Occidental como territorio distinto.

Lahcen Haddad, diputado del Parlamento marroquí y exministro de Turismo, afirmó sobre este mismo asunto a EFE que "la soberanía marroquí sobre todo su territorio, desde Tánger hasta La Güera (el extremo sur del Sáhara), no es negociable". EFECOM