PSE pide al PNV y a EH Bildu que aclaren si quieren la autoderminación para "una Euskadi indepediente"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido al PNV y a EH Bildu que "no camuflen sus ideas u objetivos" con expresiones como "Concierto Político o bilateralidad", y aclaren a los vascos si pretenden lograr "lo que ellos llaman derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación y la posibilidad de proclamar una Euskadi independiente". Andueza ha realizado esta reclamación a jeltzales y la coalición soberanista en una rueda de prensa en Bilbao, en la que ha dado a conocer que el PSE-EE celebrará su X Congreso entre el 14 y 16 de febrero de 2025 con el objetivo de reforzar su posición ideológica y seguir creciendo en las futuras citas electorales hasta "liderar Euskadi". Andueza ha destacado que quieren "progreso, empleo, justicia social, vivienda y bienestar", todo ello recogido en el Pacto de Gobierno que firmó el 19 de junio en el Parlamento Vasco con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el Lehendakari, Imanol Pradales. "Esa es nuestra hoja de ruta, la de una mayoría clara", ha resaltado. Para el líder de los socialistas vascos, "otros, como EH Bildu, parece que no lo entienden así y llevan décadas con el mismo discurso", el de la independencia y la soberanía. "Ahora van de modernos, de color pastel, pero van muy por detrás de esta sociedad globalizada a la que, quieran o no, pertenece Euskadi", ha manifestado. En este sentido, ha advertido de que "ese país soberano que imaginan, esa independencia a la que aspiran, no es más que una ensoñación caduca, que no lleva a ninguna parte", sino "al conflicto y al aislamiento, a sacar a Euskadi de España y de Europa". "Sus objetivos, su discurso y sus líderes son los mismos que hace 40 años", ha indicado. A su entender, que vayan a elegir a Arnaldo Otegi para continuar al frente de EH Bildu cuatro años más, "no hace más que demostrar la falta de relevo, de renovación y de ideas nuevas". "Nosotros, mientras tanto, a lo nuestro, a trabajar por mejorar la vida de los vascos", ha insistido. Es por ello, tal como ha reiterado, por lo que firmaron el acuerdo de Gobierno con PNV, "la mejor herramienta para que este país siga hacia adelante, contando con todos". REFORMA ESTATUTARIA Eneko Andueza cree que, "en esa mejora, es importante abordar, de una vez por todas, la reforma del Estatuto" para su modernización y adaptación a los actuales tiempos y "blindar derechos". "Por nosotros no va a quedar", ha apuntado. En su opinión, "serán otros los que tengan que decidir si quieren arrimar el hombro, junto al PSE-EE, o si, por el contrario, quieren emprender otros caminos cuyo resultado ya conocen". Andueza ha recordado que, en su pacto con el PNV, se establecen los términos en los que se debe producir ese nuevo pacto estatutario. "Se habla de una reforma estatutaria que esté dentro del marco legal vigente, pero que, sobre todo, persiga blindar los derechos y libertades que durante 45 años hemos ido conquistando", ha señalado. Tras reiterar que todo ello se debe realizar "dentro de la más estricta legalidad", ha asegurado que "no habla de otras cosas". "Nosotros vamos a seguir siendo fieles a nuestros principios y a nuestra palabra", se ha comprometido. El secretario general del PSE-EE ha reprochado que, "mientras unos se dedican constantemente a hablar de nuevo estatus, que no es otra cosa que el derecho a autodeterminación para conseguir una Euskadi independiente", otros, como los socialistas, "trabajan intensamente día a día en políticas tan nucleares como la de la vivienda, la movilidad sostenible, el empleo, el trabajo, el turismo, la justicia, los derechos sociales, la sanidad o la educación". Por ello, ha vuelto a avisar de que su partido "no se saldrá de ese carril". "Tenemos legitimidad absoluta para defender nuestros postulados", ha declarado, para rechazar que pongan "vetos", sino que "hacen valer la fuerza" que les dieron las urnas el pasado 21 de abril. Sobre la posibilidad de que PNV y EH Bildu alcanzaran un acuerdo de nuevo estatus, sin contar con el consenso del PSE-EE, ha dicho que son ellos los que tienen que "hablar con claridad" a los vascos y decirles "exactamente cuál es su objetivo". "Que no camuflen sus ideas o sus objetivos en expresiones como el Concierto Político o la bilateralidad, que sean claros y, si lo que pretenden es llevar a cabo lo que ellos llaman el derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación y, por tanto, la posibilidad de proclamar un Euskadi independiente que esté fuera de España y fuera de Europa, que lo digan", ha emplazado. De esta forma, ha rehusado contribuir a "meter a Euskadi en una aventura". "Nuestro compromiso es dialogar y debatir, no es el de hablar en torno a cuestiones que ellos consideran primordiales", ha subrayado. En todo caso, ha dicho que está a la espera de la llamada de Andoni Ortuzar para hablar de autogobierno dentro de la ronda de contactos que el líder jeltzale va a emprender. Eneko Andueza ha destacado que su partido afronta su nuevo congreso en un momento en el que "rezuma unidad y fortaleza". "Viendo la situación de EH Bildu con la más que posible reelección de Otegi como líder, y la situación en la que se encuentra Andoni Ortuzar, no puedo más que congratularme de la extraordinaria situación que está viviendo en estos momentos el PSE-EE", ha aseverado.

Compartir nota: Guardar