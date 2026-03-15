MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

El Gran Premio de Qatar de MotoGP durante la pasada temporada (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

El Mundial de MotoGP, a través de un comunicado oficial, informó el aplazamiento del Gran Premio de Qatar, previsto inicialmente entre el 10 y el 13 de abril de 2026, como consecuencia directa de la guerra en Irán y la escalada de tensión en Oriente Medio. Este anuncio llega en un contexto donde otros campeonatos internacionales, como la Fórmula 1, ya habían tomado medidas similares, retrasando los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin. En el caso de MotoGP, la organización ha decidido, por el momento, postergar únicamente la cita de Lusail, a la espera de que el conflicto bélico permita una mayor claridad sobre la situación y el calendario.

La nueva fecha seleccionada para la celebración del Gran Premio de Qatar es el 8 de noviembre. Esta reubicación en el calendario implica una serie de modificaciones en la parte final de la temporada. El cambio hará que se encadenen tres grandes premios consecutivos en el calendario: primero Australia, programada del 23 al 25 de octubre, luego Malasia, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, y finalmente Qatar, en el fin de semana siguiente.

Tras esta secuencia, los equipos y pilotos contarán con una semana de descanso antes de enfrentarse a las dos últimas paradas del campeonato. Portugal, que inicialmente debía disputarse una semana antes, se celebrará del 20 al 22 de noviembre, y Valencia, que también se retrasa una semana respecto a lo previsto originalmente, cerrará la temporada del 27 al 29 de noviembre. Así, la recta final del Mundial volverá a estar marcada por tres carreras consecutivas, lo que representa un desafío logístico para las escuderías y equipos técnicos.

Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de MotoGP (REUTERS/Max Rossi)

Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de MotoGP, explicó los motivos detrás de esta reestructuración y detalló la forma en que se ha coordinado la decisión con todos los actores implicados en el campeonato. “Esta decisión se tomó con sumo cuidado y en plena coordinación con nuestros socios en Qatar y en todo el ‘paddock’. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con los más altos estándares. También reconocemos la importancia de brindar claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de conservarlas para el próximo evento”, afirmó Ezpeleta al argumentar la postura adoptada.

Valencia y Portugal cambian de fecha

Ezpeleta continuó agradeciendo la actitud de las organizaciones responsables de los circuitos afectados por el cambio de fechas. “Asimismo, quiero agradecer a nuestros socios en Portimão y Valencia su colaboración y flexibilidad para facilitar una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional”, subrayó el director ejecutivo de MotoGP.

El emotivo festejo de Marc Márquez tras conquistar su séptimo título de MotoGP

El aplazamiento del Gran Premio de Qatar se suma a los retos que enfrenta el campeonato en un contexto internacional marcado por la inestabilidad. La decisión responde tanto a la necesidad de garantizar la seguridad de todos los participantes como a la intención de ofrecer certidumbre a los seguidores y poseedores de entradas, que ahora tendrán la posibilidad de conservarlas para la nueva fecha. Además, el calendario revisado exigirá un esfuerzo adicional por parte de los equipos, que deberán adaptarse a una sucesión de carreras en distintos continentes en un corto periodo de tiempo.

La colaboración de los organizadores en Portugal y Valencia ha resultado fundamental para posibilitar estos cambios, permitiendo reprogramar sus eventos y mantener la competitividad en la parte final del campeonato. Gracias a estos ajustes, MotoGP espera poder ofrecer una temporada a la altura de las expectativas y garantizar que la emoción y el espectáculo se mantengan hasta el último gran premio.