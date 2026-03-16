España invierte más que nunca, pero deja atrás las infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones

Un gran número de vehículos circula por la autopista A-3 a la altura de Rivas-Vaciamadird. (Alberto Ortega/Europa Press)

La inversión pública y privada en España sigue al alza. 2025 marcó el quinto año consecutivo de recuperación para la inversión bruta total, que alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales. La cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia.

No obstante, persisten desequilibrios relevantes en la composición y el destino de los recursos, donde los dirigidos a infraestructuras quedan relegados, según recoge el informe El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025), elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

La inversión pública, impulsada por los fondos europeos Next Generation, representó el 10,7% del total y creció un 9,1% en 2025, acumulando un incremento del 56% desde 2019. El sector privado también mantuvo su tendencia ascendente, con un aumento del 4,6% en el último año y una diferencia positiva del 8,6% frente a 2019.

Pese al avance global de la inversión, el informe advierte de que la partida dirigida a infraestructuras de uso público —como carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, portuarias, aeroportuarias y urbanas— se mantiene en niveles bajos.

El peso de este sector en el total de la inversión pública ha descendido del 61% en 2009 al 38% en 2025, una proporción que no se ha recuperado desde la pandemia. Actualmente, los volúmenes invertidos son un 25% inferiores a los del año 2000 y un 60% menores que el máximo alcanzado en 2009, lo que impacta directamente en el mantenimiento y renovación del capital público acumulado.

El documento subraya que, en algunas infraestructuras, la inversión actual no cubre ni siquiera la depreciación ordinaria, lo que ha provocado una reducción progresiva del stock de capital público. Esta situación afecta principalmente a las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, cuyas dotaciones han retrocedido en valor real en los últimos años.

El cambio climático y el deterioro de los activos públicos

Coincidiendo con la debilidad inversora, se intensifican los efectos del cambio climático sobre activos públicos y privados en España. El informe destaca que las catástrofes naturales, especialmente las inundaciones, destruyen porcentajes significativos de infraestructuras y otros activos materiales. El documento destaca que la reposición de los daños derivados de desastres naturales exige un esfuerzo adicional de inversión, tanto para cubrir la depreciación ordinaria como la extraordinaria.

La publicación analiza el caso de la DANA de Valencia de octubre de 2024 y estima que el esfuerzo inversor necesario para compensar los daños de inundaciones podría suponer entre el 0,2% y el 1,1% de la inversión anual acumulada a lo largo de 50 años. Si la reposición de daños se concentra en un solo ejercicio, la inversión requerida podría elevarse entre el 5,4% y el 38,3% del total anual, y en zonas de alto riesgo como Valencia, llegar hasta el 848,2% de la inversión de un año ordinario.

A pesar de la recuperación en términos absolutos, el esfuerzo inversor respecto al PIB español se mantiene estable en torno al 20,6% en 2025, una cifra inferior al promedio registrado en la primera década del siglo (26%-30%) y todavía por debajo del 22% registrado en las principales economías europeas. El análisis puntualiza que, después de la caída durante la Gran Recesión, entre 2008 y 2013, y el impacto de la pandemia, la recuperación de la inversión no ha alcanzado los máximos de 2007.

Entre 1995 y 2007, España experimentó un fuerte crecimiento de la formación bruta de capital fijo, pero la crisis financiera supuso un brusco descenso, seguido de un repunte entre 2014 y 2019, hasta que llegó el impacto del Covid-19 en 2020. Desde 2021, el ciclo inversor volvió a mostrar una tendencia positiva, sostenida hasta la actualidad.

Más tecnología y menos ladrillo

El patrón de inversión en España ha evolucionado hacia una mayor intensidad en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), activos inmateriales como software e I+D, y maquinaria, mientras que las inversiones inmobiliarias han perdido peso. Según la base de datos actualizada por la Fundación BBVA y el Ivie, el peso de la inversión inmobiliaria ha caído del 68% previo a la Gran Recesión (2008-2013) a algo más del 50% en 2025.

Entre 1995 y 2024, España y Estados Unidos multiplicaron por más de cuatro la inversión en TIC e intangibles, aunque el punto de partida español era muy bajo.

La caída de la inversión residencial fue especialmente marcada desde 2007, con un descenso acumulado del 52,7% hasta 2013. Aunque en la última década se observó una recuperación, la construcción de vivienda sigue sin cubrir la demanda generada por el crecimiento demográfico.

En 2025, se construyeron cerca de 88.000 nuevas viviendas, mientras la creación de hogares superó los 226.000, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Estadística Continua de Población del INE.

Recuperación limitada de las infraestructuras productivas

La inversión pública en infraestructuras fue la que más sufrió durante la Gran Recesión (2008-2013), utilizada como herramienta de ajuste fiscal. Entre 2012 y 2020, permaneció en niveles muy bajos y, aunque en los últimos cinco años se vio reforzada por los fondos europeos, sigue un 34% por debajo del máximo de 2009.

El informe detalla que en 2025 la inversión pública en infraestructuras alcanzó 37.177 millones de euros, de los cuales 16.114 millones se destinaron a infraestructuras de uso público, un 6,8% más que el año anterior.

El peso relativo de las infraestructuras en la inversión pública descendió del 61,2% en 2009 al 37,9% en 2025. Este estancamiento afecta a la capacidad de modernización y mantenimiento de activos estratégicos.

Ferrocarriles, carreteras e hidráulica: sectores en descenso

Entre los distintos tipos de infraestructuras, el mayor retroceso corresponde al ferrocarril, que ha visto caer la inversión un 66,7% desde 2009, hasta los 4.589 millones de euros en 2025. Pese a ello, representa el 28,5% del total inversor en infraestructuras, habiendo ganado peso frente a los años 90.

Las carreteras siguen siendo la principal destinataria de fondos, con 4.952 millones de euros en 2025, aunque la cifra representa solo el 41% del máximo de 2009. Las infraestructuras hidráulicas han reducido su participación al 14,3% y su volumen ha caído un 61,7% desde 2009. El estudio atribuye gran parte de estas inversiones a la Confederación Hidrográfica, responsable de la prevención de avenidas y obras relacionadas con el ciclo del agua.

Las inversiones en infraestructuras urbanas, portuarias y aeroportuarias también han experimentado caídas, aunque las urbanas repuntaron en la última década. En 2025, las infraestructuras urbanas alcanzaron 1.434 millones de euros, un 38,8% más que el año anterior, mientras las portuarias y aeroportuarias se situaron en 1.626 y 1.216 millones, respectivamente.

El valor real del stock público retrocede

El informe cuantifica el impacto de la baja inversión en el valor real del stock de capital público, que se ha reducido en 11.000 millones de euros desde 2014, hasta los 583.331 millones. Las dotaciones de infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y urbanas han retrocedido, y solo las viarias muestran un ligero crecimiento, insuficiente para compensar la caída de los demás sectores.

Inundaciones, carreteras cortadas y miles de personas desalojadas

En varios años, la inversión neta en infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y viarias fue negativa, sin cubrir el mantenimiento mínimo necesario para evitar la depreciación de los activos acumulados.

El análisis concluye que España afronta un reto doble: mantener el valor de las infraestructuras y anticipar el impacto de las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático. Sus autores consideran que es imprescindible repartir los esfuerzos inversores en el tiempo y en los territorios más expuestos, para evitar que la destrucción de activos públicos y privados derive en pérdidas irreversibles y en un deterioro de la prestación de servicios esenciales.