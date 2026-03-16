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Espinosa llama a la reflexión en Vox tras estancarse en CyL y critica la estrategia del "búnker" de Abascal

Tras las elecciones autonómicas, el exportavoz parlamentario insta a revisar el rumbo de la formación tras unos resultados considerados decepcionantes y cuestiona el aislamiento de los dirigentes, señalando que “no hay mejor momento que ahora para realizar esa necesaria reflexión interna”

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Iván Espinosa de los Monteros, presidente de la Fundación Atenea y exportavoz parlamentario de Vox, se refirió al reciente desempeño electoral de la formación en Castilla y León, señalando que la dirección del partido esperaba que un resultado destacado silenciara cualquier crítica, según consignó Europa Press. Espinosa planteó que el momento actual exige profundizar en el análisis interno y no postergar un debate sobre el rumbo estratégico del partido, especialmente tras haber obtenido prácticamente los mismos resultados que en los comicios autonómicos anteriores. De acuerdo con Europa Press, Espinosa manifestó: "No hay mejor momento que ahora para realizar esa necesaria reflexión interna", dejando abierta la cuestión sobre si Vox está preparado para aprovechar unas circunstancias políticas que considera especialmente favorables tanto en el ámbito nacional como internacional.

Según informó Europa Press, tras las elecciones en Castilla y León, Vox ha sumado únicamente un diputado adicional respecto a los escaños obtenidos hace cuatro años, lo que a juicio de Espinosa refleja un estancamiento de la formación en un contexto en el que partidos de la derecha experimentan avances en varios países. El exportavoz vinculó este resultado a lo que calificó como “una estrategia tan equivocada como incomprensible” por parte de la cúpula del partido dirigida por Santiago Abascal. En una serie de mensajes publicados en la red social X y recogidos por Europa Press, Espinosa expresó su “tristeza" por el limitado crecimiento de Vox en las elecciones autonómicas de Castilla y León.

El medio Europa Press indicó que Espinosa cuestionó concretamente el enfoque adoptado por la dirección, criticando que la estrategia pasa por “encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado”. Para Espinosa, esta línea de acción solo sirve “para mantener prietas las filas, apelando a los peores instintos de los propios y dificultando el crecimiento hacia el exterior”. El exportavoz aseguró que “la actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar”, y situó como prioridad revisar la política de confrontación y repliegue, que a su juicio perpetúa a Vox en la oposición y frena su desarrollo como fuerza de gobierno.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Espinosa afirmó que el votante de Vox “sigue ahí”, pero resaltó que la creciente inquietud interna responde a la percepción de que la dirección del partido no está aprovechando lo que llamó “el tsunami mundial que viene a favor”. Desde su perspectiva, la clave reside en no recurrir a “culpar a todos y a todo el mundo exterior”, sino en fomentar un ejercicio de autocrítica. Pidió que este análisis no busque “perjudicar al partido; sino prepararlo para ganar y gobernar”.

Europa Press detalló también que Espinosa recordó las condiciones en las que Vox logró representación por primera vez en Castilla y León, con un candidato entonces novel, Juan García Gallardo, partiendo desde cero y enfrentando adversidades, pero con un partido que describió como “amplio y acogedor, nunca sin problemas, pero sí cohesionado e ilusionado”. Ahora, con el paso de los años y sin un avance electoral significativo, el exportavoz instó a la dirección a salir del “búnker” y abrazar una estrategia más abierta y flexible.

En su análisis, Espinosa observó que la dirección parece orientarse a “limitar el crecimiento, no gobernar para no quemarse, encerrarse en un búnker contra todos para mantenerse eternamente en una cómoda oposición a todo”. Según publicó Europa Press, planteó que las circunstancias actuales representan una oportunidad singular, argumentando que “nunca fueron (y quizá nunca serán) tan favorables”.

Estas declaraciones tras los resultados autonómicos abren un nuevo capítulo en el debate interno de Vox. Espinosa dirige sus palabras tanto a la militancia como a la cúpula, solicitando una “reflexión interna” que aspire a romper con el aislamiento y crear las condiciones para que el partido compita efectivamente por el poder, en lugar de conformarse con una posición de resistencia permanente. Su intervención se inscribe en el contexto de un ciclo electoral en el que, según su apreciación recogida por Europa Press, otras fuerzas conservadoras han logrado avances destacados y los apoyos a nivel internacional y nacional para formaciones de derecha se han fortalecido, lo que añade presión a la dirección de Vox para revisar su estrategia y sus formas de relación tanto interna como externamente.

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