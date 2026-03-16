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El Gobierno va a pagar 1,9 millones de euros para dar publicidad a las becas SERÉ, la ayuda para los opositores de la Carrera Judicial y Fiscal

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos, ha formalizado un contrato por 1.892.561,98 euros para la compra de espacios publicitarios para promover estas ayudas

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El ministro de la Presidencia,
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos, ha formalizado un contrato por 1.892.561,98 euros para la compra de espacios publicitarios con el objetivo de promover las Becas SERÉ, el programa que apoya la preparación de oposiciones para el acceso a la Carrera Judicial, la Fiscalía, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Abogados del Estado, según viene recogido en el BOE de este lunes.

La adjudicación, oficializada el 10 de marzo de 2026, se centra exclusivamente en la contratación de espacios en medios de comunicación y plataformas publicitarias. El proceso, de carácter abierto, concluyó con la selección de la empresa T2O ADMEDIA SERVICES SL, que opera desde Madrid como proveedor de servicios de gestión publicitaria.

De acuerdo con el documento oficial, resultado de la licitación, se presentaron doce ofertas, aunque ninguna de ellas correspondía a pequeñas o medianas empresas (PYMEs). El único criterio evaluado fue el precio y la oferta seleccionada representó el importe más bajo presentado. El contrato implica el desembolso de 1.892.561,98 euros, mientras que la oferta más alta registrada durante el proceso alcanzó los 2.290.000 euros.

El objetivo de la campaña publicitaria de las Becas SERÉ, es incrementar el conocimiento público acerca de estas ayudas, facilitando el acceso de aspirantes a los cuerpos superiores del ámbito jurídico estatal.

Las Becas SERÉ

Estas becas forman parte de un programa público impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y gestionado a través del Centro de Estudios Jurídicos, con el objetivo de facilitar la preparación de oposiciones a algunos de los cuerpos más exigentes de la Administración de Justicia española.

Están dirigidas específicamente a quienes aspiran a ingresar en la Carrera Judicial y Fiscal, así como en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado. El programa se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del ministerio y busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estos puestos, tradicionalmente asociados a largos periodos de estudio y a elevados costes de preparación.

El propósito principal de estas becas es reducir la brecha socioeconómica que puede dificultar el acceso a estas oposiciones, consideradas entre las más complejas del sistema de función pública español. La preparación para estas pruebas suele requerir varios años de dedicación exclusiva y el apoyo de preparadores especializados, lo que supone una inversión económica significativa que no todos los aspirantes pueden asumir. Con este programa, el Gobierno pretende que el acceso a los altos cuerpos jurídicos dependa exclusivamente del mérito y la capacidad, y no de la situación económica de los candidatos.

12.000 euros anuales por persona

Las ayudas combinan una dotación económica directa con un programa de formación y acompañamiento académico. En la convocatoria más reciente, cada beneficiario puede recibir hasta 12.000 euros anuales para sufragar los gastos derivados de la preparación de las oposiciones. Además de la ayuda económica, los becarios pueden acceder a un sistema de tutorización y preparación coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos, que incluye el seguimiento por parte de profesionales en activo de las carreras judicial y fiscal. Este modelo mixto pretende reforzar las posibilidades de éxito de los aspirantes mediante apoyo económico y orientación académica especializada.

Consejos para elegir oposiciones

El programa contempla que las becas puedan renovarse durante varios años, con una duración máxima que puede alcanzar los cuatro, siempre que el beneficiario mantenga un rendimiento adecuado en su preparación. La selección de los aspirantes se realiza mediante un sistema de concurrencia competitiva, en el que se valoran diferentes factores, entre ellos la situación económica de los solicitantes y otros criterios sociales establecidos en las convocatorias.

Desde su puesta en marcha en 2022, el número de beneficiarios y la inversión pública destinada a este programa se ha incrementado de forma notable. En sus primeras convocatorias se concedieron alrededor de 245 becas con una inversión cercana a 1,6 millones de euros, mientras que en las convocatorias más recientes la cifra supera el millar de beneficiarios y los 15 millones de euros de presupuesto anual.

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