Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé durante en el entrenamiento (Real Madrid)

Buenas noticia para el Real Madrid justo antes de afrontar el duelo de Champions ante el Manchester City. Kylian Mbappé, que venía siendo baja durante las últimas semanas, participó en el último entrenamiento con total normalidad, lo que alimenta las expectativas de que pueda ser titular en el próximo compromiso europeo. El delantero francés, tras completar la sesión junto a sus compañeros, no mostró signos de resentimiento físico, por lo que todo apunta a que será uno de los elegidos para arrancar el partido en el Etihad Stadium.

La última vez que Mbappé vistió la camiseta blanca en un encuentro oficial fue el 21 de febrero, cuando el Real Madrid cayó ante Osasuna en Pamplona por 2-1. Desde aquel partido, el delantero francés ha estado ausente, perdiéndose tres jornadas de Liga —los enfrentamientos frente a Getafe, Celta y Elche— y dos citas importantes en la Champions League, ante el Benfica y el propio Manchester City. La causa de esta ausencia ha sido un esguince en la rodilla izquierda, lesión que le obligó a parar y centrarse en su recuperación.

Durante el proceso de recuperación, Mbappé no ha escatimado esfuerzos para acelerar su retorno. Ha consultado con varios especialistas médicos para contrastar diagnósticos y asegurar que su regreso se produce en las mejores condiciones posibles. La idea era no precipitarse y evitar una recaída, razón por la cual el club y el propio jugador han seguido los tiempos marcados por los médicos. Salvo imprevistos de última hora, Mbappé viajará el lunes a Mánchester junto a la expedición del Real Madrid. Está previsto que la plantilla salga a las 10:30 de la mañana desde el aeropuerto de Madrid-Barajas y, si no hay contratiempos, el delantero formará parte de la delegación.

El lateral del Real Madrid Álvaro Carreras (Europa Press)

En el apartado de novedades médicas, el entrenamiento también dejó buenas sensaciones respecto a otros jugadores. Carreras fue uno de los protagonistas de la jornada al haber completado parte de la sesión con el grupo. El jugador gallego, que venía arrastrando molestias, podría regresar a la lista de convocados si supera una última prueba en el propio estadio del Manchester City, que se realizará en la previa del encuentro. La decisión final sobre su participación dependerá de las sensaciones que tenga en esa evaluación.

Asencio sigue con molestias en el gemelo

En cuanto a Asencio, el centrocampista canario continúa trabajando para recuperarse de unas molestias en el gemelo. Su evolución ha sido positiva, pero sigue siendo una incógnita su disponibilidad para el partido ante el City. El cuerpo técnico decidirá antes del viaje si Asencio se suma a la lista o si permanece en Madrid para seguir con su tratamiento específico. El estado físico del jugador será evaluado horas antes de que el equipo tome el vuelo hacia Inglaterra.

El extraño caso de la "desaparición" de Doku en pleno Manchester City-Real Madrid.

El resto de los futbolistas lesionados prosiguen con sus respectivos planes de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Por su parte, los jugadores que fueron titulares en el reciente compromiso contra el Elche se centraron en una sesión regenerativa, diseñada para facilitar la recuperación muscular y evitar la acumulación de fatiga.

La sesión de trabajo, por tanto, ha dejado un panorama más optimista en el vestuario blanco. La posible reaparición de Mbappé, la evolución favorable de Carreras y la opción de recuperar a Asencio suponen un refuerzo importante de cara a un partido determinante en la temporada. Con todos estos factores, el Real Madrid se prepara para afrontar el reto ante el club inglés con mayor confianza y con la plantilla lo más reforzada posible, a la espera del último parte médico antes del viaje.