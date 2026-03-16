Albares no ve necesaria una misión de la UE para garantizar el tránsito en Ormuz y aboga por una "desescalada" militar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha señalado que la situación en el estrecho de Ormuz representa una preocupación relevante para Europa y para países como Irán o Líbano, que enfrentan una llegada creciente de refugiados y tienen un alto grado de dependencia de los flujos energéticos y de comercio de alimentos. Según informó Europa Press, Albares propuso que la respuesta de la Unión Europea se centre en el apoyo humanitario en la región y destacó el papel de Naciones Unidas, cuestionando la conveniencia de incrementar la presencia o actuación militar europea en ese enclave estratégico.

De acuerdo con Europa Press, el ministro realizó estas declaraciones antes de participar en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebró en Bruselas, donde se debatió la propuesta de la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, orientada a modificar la actual operación naval europea 'Aspides'. Esta operación fue concebida para proteger el transporte marítimo ante ataques en el mar Rojo, pero la sugerencia busca extender su alcance al estrecho de Ormuz, que actualmente permanece bloqueado por Irán como respuesta a las acciones de Estados Unidos e Israel. Albares descartó que sea necesaria una misión comunitaria para garantizar el tránsito en la zona y sostuvo que “la desescalada, el diálogo y la diplomacia” deben prevalecer en la política exterior europea.

El jefe de la diplomacia española recalcó, según publicó Europa Press, que la misión 'Aspides' cumple con su mandato específico en el mar Rojo y enfatizó que “no es necesario introducir ninguna modificación” a dicho operativo. Subrayó que el remedio militar por sí solo no proporciona democracia, estabilidad ni prosperidad económica a la región, por lo que abogó por evitar acciones que puedan aumentar la tensión en Oriente Próximo. Albares insistió, consignó Europa Press, en la necesidad de que “cesen los bombardeos y lanzamientos de misiles” sobre los países de la región, argumentando que la espiral de violencia conduce al sufrimiento de la población civil y al encarecimiento de los precios mundiales, lo que afecta tanto al bienestar de los europeos como al contexto económico internacional.

Al referirse a las posibles opciones bajo el mandato de Naciones Unidas, Albares manifestó que “Naciones Unidas está ya involucrada”, y consideró pertinente finalizar la escalada actual que carece de objetivos claros. Europa Press reportó que el ministro observó como un ejemplo importante la reciente visita del secretario general de la ONU, António Guterres, al Líbano, donde situó la importancia de escuchar la voz de la organización internacional frente a episodios como el reciente ataque contra la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL). Albares insistió en priorizar la labor diplomática y el diálogo, rechazando que una solución militar pueda resolver la crisis estructural en Oriente Próximo.

Las declaraciones de Albares tuvieron lugar en el contexto de la discusión sobre cómo reaccionar ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y la tensión geopolítica provocada por las acciones de Irán en represalia a los ataques estadounidenses e israelíes. Según informó Europa Press, la Alta Representante Kaja Kallas reconoció la dificultad de garantizar la reapertura del paso marítimo, aunque instó a los ministros de Exteriores de la UE a definir la manera más ágil para alcanzar ese objetivo, incluyendo la opción de una misión bajo el paraguas de la ONU, similar a la que se implementó tras la invasión rusa de Ucrania para asegurar el transporte de cereales por el Mar Negro.

La postura española, expuso Europa Press, se distancia de una intervención militar directa o de la expansión del ámbito de 'Aspides', que actualmente opera únicamente en el mar Rojo. Albares sostuvo que “la solución puramente militar nunca es realmente una solución” y reiteró la defensa de mecanismos de diálogo y negociación política, concordando con la necesidad de proteger a la población civil y de impedir una escalada de ataques que pueda agravar la crisis humanitaria en Oriente Próximo.

La sesión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE reunió a titulares de Exteriores de los Estados miembros para valorar la viabilidad de las distintas propuestas y buscar consensos respecto al papel que debe asumir la Unión ante los desafíos de seguridad en el estrecho de Ormuz y sus consecuencias para los mercados energéticos y de alimentos. Albares, según Europa Press, hizo hincapié en que cualquier actuación debe evitar “añadir todavía más tensión” y recalcó la necesidad de retomar vías diplomáticas que frenen la escalada de violencia en la región.

Finalmente, Europa Press detalló que el ministro también se refirió a la importancia de articular una respuesta europea que atienda la dimensión humanitaria que acompaña a la crisis actual, teniendo en cuenta tanto los impactos sobre la población civil como las repercusiones económicas para los estados miembros de la Unión. La insistencia en la cooperación internacional y en el papel de Naciones Unidas se presentó como eje central de la posición española durante la reunión de altos cargos europeos en Bruselas.