Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto del circuito se ha enfriado después de un emocionante espectáculo, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes pilotos. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Carlos Sainz visitiendo el overol de Williams. Será la primera temporada del español con la escudería británica tras su paso por Ferrari (REUTERS/Andrew Boyers)

Los pilotos que dominan el podio de la Fórmula 1 son: George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

Tras la última carrera, el británico de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, alcanzando los 51 puntos en lo que va de la temporada.

Por su parte, el piloto italiano de la escudería Mercedes le pisa los talones a Russell y se encuentra en el segundo lugar con sus 47 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Ferrari, con el bronce. El monegasco ya suma 34 en lo que va de la competición.

La clasificación completa de la Fórmula 1

Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 51

2.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 47

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 34

4.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 33

5.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 17

6.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 15

7.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 9

8.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 8

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 8

10.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 4

11.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 4

12.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 3

13.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 2

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

15.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 1

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 0

17.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

18.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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