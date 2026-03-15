Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.
La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.
El asfalto del circuito se ha enfriado después de un emocionante espectáculo, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes pilotos. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.
Quiénes lideran el top 3 del Campeonato
Los pilotos que dominan el podio de la Fórmula 1 son: George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.
Tras la última carrera, el británico de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, alcanzando los 51 puntos en lo que va de la temporada.
Por su parte, el piloto italiano de la escudería Mercedes le pisa los talones a Russell y se encuentra en el segundo lugar con sus 47 puntos, hasta el momento.
Mientras que el podio lo cierra el piloto de Ferrari, con el bronce. El monegasco ya suma 34 en lo que va de la competición.
La clasificación completa de la Fórmula 1
1.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 51
2.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 47
3.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 34
4.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 33
5.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 17
6.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 1
País: Great Britain
Puntos: 15
7.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 9
8.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 3
País: Netherlands
Puntos: 8
9.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 8
10.- Arvid Lindblad
Escudería: Racing Bulls
Número: 41
País: Great Britain
Puntos: 4
11.- Isack Hadjar
Escudería: Red Bull Racing
Número: 6
País: France
Puntos: 4
12.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 3
13.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 2
14.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Audi
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 2
15.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 1
16.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 0
17.- Nico Hulkenberg
Escudería: Audi
Número: 27
País: Germany
Puntos: 0
18.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 0
19.- Valtteri Bottas
Escudería: Cadillac
Número: 77
País: Finland
Puntos: 0
20.- Sergio Perez
Escudería: Cadillac
Número: 11
País: Mexico
Puntos: 0
21.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 0
22.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 0