Archivan la causa por el crimen de una mujer en Almería tras la huida del único sospechoso

Según el sumario judicial, la relación entre la víctima y el único sospechoso del crimen habría terminado pocos días antes del homicidio, el 27 de septiembre, aunque inicialmente las diligencias descartaron que se estuviera ante un acto de violencia de género, dado que no constaban vínculos persistentes según testigos y personas cercanas a la mujer. A pesar de ello, el abogado Óscar Tripiana, que representa a la familia de la víctima, indicó que la investigación no descarta ninguna hipótesis y podría replantear la calificación del caso en el futuro si se reúnen pruebas adicionales. De acuerdo con Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería) Plaza 4 dictó el sobreseimiento provisional de las diligencias debido a la imposibilidad de localizar al principal sospechoso, presuntamente huido a Marruecos.

El juzgado tomó la decisión a través de un auto emitido el 10 de marzo, consultado por Europa Press, en el que se reconoce que el sospechoso, de 53 años, permanece en paradero desconocido desde el día del crimen. Sobre él pesa una orden de detención internacional dictada tras las averiguaciones de la Guardia Civil, que apuntan a la posibilidad de que hubiese embarcado en un ferry rumbo a Tánger, Marruecos, desde el Puerto de Algeciras (Cádiz). Los investigadores localizaron el vehículo del sospechoso estacionado en el puerto, dentro del cual se hallaron restos biológicos y un cuchillo que podría haber sido utilizado como arma homicida, tal como publicó Europa Press.

Según consignó el medio, las cámaras de seguridad ubicadas junto a las cabinas del puerto de Algeciras captaron al sospechoso antes de su presunto escape. El vínculo entre el acusado y la mujer fue establecido a partir de declaraciones de testigos y el análisis de los dispositivos y efectos personales de la víctima, quien había llegado recientemente a La Mojonera. El letrado de la familia expuso que "parece ser que estuvieron un tiempo conviviendo", aunque no existen denuncias previas por violencia o conflicto mantenido en el entorno de la fallecida.

Uno de los hermanos del sospechoso prestó testimonio en sede judicial en el marco de los intentos por esclarecer el paradero del hombre. Según fuentes presentes en la declaración, este familiar afirmó desconocer el destino de su hermano, pero admitió la posibilidad de que hubiese partido el mismo día del crimen, momento a partir del cual se perdió su rastro y se formalizó su desaparición.

El asesinato ocurrió la tarde del 2 de octubre, cuando la víctima, una mujer de 35 años, fue encontrada sin vida en plena vía pública, en la calle Lavadero de La Mojonera, con cinco heridas de arma blanca. Una de estas lesiones afectó órganos vitales, lo que provocó su muerte rápida, de acuerdo con el informe judicial consultado por Europa Press. El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas, momento en que los servicios de emergencias recibieron aproximadamente diez llamadas alertando sobre el hallazgo del cadáver. A la zona acudieron servicios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, pero los médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

El juzgado validó la solicitud de una orden internacional de búsqueda tras constatarse la posible fuga del sospechoso a Marruecos. Las pruebas halladas hasta el momento, como los restos biológicos y el cuchillo localizados en el interior del coche del acusado, forman parte de las principales evidencias recogidas por la investigación, según reportó Europa Press, aunque estas todavía no han permitido localizar al autor del crimen ni avanzar significativamente en las pesquisas.

El sobreseimiento provisional implica que el proceso queda detenido mientras no se disponga de nuevos indicios o se consiga dar con el paradero del sospechoso. Fuentes judiciales explican que esta medida responde a la imposibilidad material de continuar la instrucción sin avances en la localización o detención del principal acusado. La familia de la víctima permanece a la espera de que se reanuden las actuaciones si las autoridades logran efectuar la detención y obtienen nueva información que permita reabrir el caso, según detalló Europa Press.