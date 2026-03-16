La Guardia Civil detiene a cinco miembros de un falso grupo militar y religioso que vendía billetes de escaso valor por cientos de miles de euros

Han sido detenidas cinco personas y otra más ha sido investigada en la segunda fase de una investigación que comenzó en 2024. También se han investigado ocho sociedades mercantiles nacionales y una extracomunitaria. Estafaban por medio de bonos de redención, desde la localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a personas con escasa cultura financiera

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas que formaban parte de un grupo criminal que, bajo una apariencia militar y religiosa, se dedicaba a captar personas con escasa cultura financiera para estafarlas por medio de bonos de redención. De esta forma, esta organización, asentada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), vendía billetes de escaso valor por cientos de miles de euros.

La explotación de la operación “Capellán”, que así ha sido apodada por los agentes, comenzó a mediados de 2024, después que se localizara a un grupo de personas que habían visto incrementado su patrimonio de manera exponencial sin justificación legal y que estaban unidos entre sí por fuertes lazos familiares.

Así se pudo averiguar que estas personas habían establecido un entramado de carácter internacional que captaba a las víctimas mediante videoconferencias a las que dotaban de un estilo similar al de los telepredicadores americanos.

De repartidor de comida a líder de una organización criminal

Para dar más veracidad a la trama, llegaron a crear una orden o fundación de carácter militar y religioso en el que su líder, ahora ingresado en prisión, se presentaba como “General Comandante de los Capellanes para España y Francia” o incluso como líder de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía.

El líder de la organización durante uno de sus discursos (Guardia Civil)

Tras las detenciones y registros que se llevaron a cabo en 2024, la Guardia Civil intervino numerosa documentación, que junto a las testificales de los detenidos y de las víctimas que fueron apareciendo, han permitido en este espacio de tiempo componer el organigrama de esta organización.

Así se ha averiguado que el líder pasó, en un breve plazo de tiempo, de repartidor de comida a domicilio a líder de una organización criminal. Ahora, ya en prisión, se le ha comunicado su nueva investigación en estos hechos.

La segunda fase de la operación “Capellán”

La explotación de la segunda fase de la operación “Capellán” ha finalizado en marzo, con cinco detenciones y la investigación en prisión del líder de la organización, así como la intervención e investigación de ocho empresas lucrativas nacionales y una de la Unión Europea vinculadas a la organización criminal investigada.

Según han podido saber los investigadores, los detenidos comercializaban, al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), billetes exóticos de muy escaso valor monetario que vendían por cientos y miles de euros o incluso por medio de participaciones. De esta forma, llegaron a acumular más de diez millones de euros en un breve periodo de tiempo.

Parte de los billetes incautados (Guardia Civil)

Empleaban para ello bonos de redención, participaciones que daban acceso a dichos billetes, de apariencia lujosa y con un supuesto valor de cientos de miles de euros, pero que en realidad tenían escaso valor.

Este tipo de bonos son títulos de deuda emitidos por un gobierno, empresa o institución para obtener financiación, mediante los cuales el inversor presta dinero al emisor a cambio de recibir normalmente intereses periódicos y la promesa de que el capital prestado será devuelto en una fecha futura específica, llamada fecha de redención o vencimiento. En ese momento el emisor “redime” el bono, es decir, paga al inversor el valor nominal del título y finaliza la obligación de la deuda.