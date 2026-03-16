Isidro Leyva, el rey sin corona de la pértiga española: “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”

Isidro Leyva, deportista español de pértiga. (Imagen cedida por Isidro Leyva)

El pasado 28 de febrero, se celebró en Valencia el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta. Fueron muchos los deportistas de renombre que se reunieron en el Palau Velodròme Lluís Puig, aunque fue la pértiga la prueba que acaparó todos los focos. 14 atletas formaban la lista oficial de competidores, a los que se sumaba un deportista ataviado con un dorsal rojo de participante invitado. Era Isidro Leyva, atleta español y cuatro veces ganador del Campeonato de España, a quien no dejaron participar por un problema con los plazos de inscripción. Lo que desató la polémica es que se proclamara campeón con un salto de 5,50 metros, pero la medalla se la llevara el segundo (o primero según el ranking oficial). “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”, destaca en una entrevista con Infobae.

El club de Leyva se olvidó de mandar la inscripción y lo hizo fuera de plazo, al igual que les ocurrió a otros atletas de la misma prueba, pero de otro club. Eran tres los que se habían quedado fuera: Artur Coll, líder; Isidro, que iba segundo/tercero; y otro joven que iba noveno, según las marcas. “Hablé con mi presidente y me dijo que no había problema, que no iba a pasar nada, que iba a aparecer en la lista definitiva de los inscritos. Él habló con la Federación, que le dio el visto bueno y le dijo que no había problema”, relata Leyva. Pero cuando salieron las listas definitivas, no aparecía en ellas. Quien sí estaba inscrito era Coll, que fue el ganador oficial de la prueba.

“Hablé con mi presidente para preguntar qué había pasado y me dice que no me van a dejar competir por el tema de la inscripción”, recuerda. Lejos de quedarse quietos, el presidente de su club, el Fent Camí Mislata, envió un recurso a la Federación. Fue el presidente de la RFEA quien le informó de que podía competir como invitado como medida excepcional, pero que no tendría oportunidad de ganar la medalla ni tampoco sumaría los puntos del campeonato. “Escribo el correo y acepto. Acepto la forma de competir, porque es eso o te quedas sin campeonato de España”, asegura.

Isidro Leyva, deportista de pértiga. (Imagen cedida)

Cuando llegó a la competición, lo trataron “como a un extranjero”. “Me dieron el dorsal rojo de extranjero, en megafonía ni me mencionaron, en las redes sociales de la RFEA ni aparecí yo ni aparecía la prueba de pértiga masculina en general. En Teledeporte dijeron en plena retransmisión que la pértiga masculina no estaba saliendo y que no entendían por qué. Yo sí. Lo intentaron tapar todo“, explica. Y añade: “Lo que ellos no se esperaban es que yo ganase el campeonato”.

Cuando se enteró de que había ganado la prueba, no pudo evitar sentir esa emoción del ganador. “Fue increíble”, describe. Incluso dedicó su celebración a la Federación para mostrar su cabreo. Después de la emoción, y tras confirmarse la decisión de que el oro era para Artur, rompió a llorar. “Me sentí campeón, el público hizo que me sintiera campeón en todo momento”. No fue hasta la mañana siguiente cuando se dio cuenta de la dura realidad: “Me paré y pensé: ‘Realmente no soy el campeón. No aparezco en ningún lado’”.

El comunicado de la Federación

Tras lo ocurrido, Isidro decidió compartir la situación a través de un vídeo difundido en redes sociales, y la Real Federación Española de Atletismo contestó a través de un comunicado. “Admitir oficialmente fuera de plazo o ampliar una cuota cerrada supondría alterar las bases del Campeonato, vulnerar la igualdad entre deportistas y comprometer la seguridad jurídica del procedimiento. En consecuencia, no resulta aceptable atribuir a la RFEA un error y, a partir de esa atribución, solicitar que la Federación transgreda las Normas Reguladoras“, rezaba el escrito.

Leyva rechaza ese comunicado: “Dicen que lo que digo es mentira y que si sigo así van a tomar acciones legales contra mí. Al leer ese comunicado, he tomado yo acciones legales hacia ellos”. Según explica a Infobae, se ha puesto en contacto con un abogado deportivo para que le aconseje y le guíe. “El primer paso es enviar el recurso a la Federación. Si no hay contestación, o no hay cambio de decisión de la federación, que no lo va a haber, el siguiente paso es ir al CSD y luego del CSD ya al TAS”.

Sara Andrés, atleta paralímpica especializada en velocidad y salto de longitud.

Sobre por qué ha ocurrido este problema, Isidro es claro: “Yo he sido un atleta que me he lesionado mucho, pero también he demostrado mucho. Tengo cuatro títulos de campeón de España. Con este, si lo hubiese ganado, cinco. Yo creo que la Federación simplemente piensa que estoy viejo, con 26 años, y que no valgo. Ha habido muchas maneras de demostrarme eso. El año pasado me lesioné del pie y no tuve ningún apoyo de la Federación. Desde 2022 no tengo su apoyo”. Con esas cuestiones sobre la mesa, Isidro entiende que tomaron la decisión de llevar a Artur porque era más joven y en los últimos meses había saltado más que él. “Era evidente que a mí me iban a dejar fuera”, incide.

Sin embargo, la opción de aceptar a Artur no estaba sujeta a ninguna normativa. Tan solo podían competir 14, pero si alguien se da de baja, puede entrar el siguiente. Y eso fue lo que ocurrió: un atleta borró su nombre y entró Coll. El criterio que utilizaron, según relata Leyva, fue introducir el que mejor marca tenía, “pero ese criterio no está en la normativa”. Y añade: “Me he leído la normativa, se la he leído a mi abogado y no es así. El criterio es que entra el siguiente inscrito en hora y tiempo. Si no hay siguiente inscrito en hora y tiempo, entra el inscrito que llegara antes. Y efectivamente, mi inscripción llegó antes que la de Artur”.

Después de varias semanas frenéticas, Isidro regresó a casa “triste y decepcionado” por lo ocurrido. Fue tal la vorágine que vivió en apenas unos días que, ya con la calma de su tierra, se puso en manos de su psicólogo, porque “no estaba pasando un buen momento”. Ahora solo espera que, con las medidas tomadas, la Federación termine cambiando de opinión y le dé el título de campeón de España.