Pasea Madrid 2026: entradas, fechas y claves para acceder a las visitas guiadas más exclusivas de la capital

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid es una ciudad que nunca deja de sorprender. Con su riqueza monumental, sus barrios llenos de historia y su vibrante vida cultural, la capital española invita a perderse por sus calles y descubrir, a cada paso, rincones que cuentan siglos de arte, poder y transformación. Desde el bullicio de la Gran Vía hasta la tranquilidad del Retiro, pasando por palacetes, jardines secretos y edificios singulares, Madrid es un destino inagotable para viajeros y curiosos.

Sin embargo, muchos de sus tesoros permanecen ocultos o pasan desapercibidos incluso para los propios madrileños. Para poner en valor ese patrimonio y acercarlo a todos los públicos, el Ayuntamiento de Madrid impulsa cada año la iniciativa Pasea Madrid, un programa de visitas guiadas gratuitas que ha revolucionado la forma de conocer la ciudad y que vuelve en 2026 con nuevas propuestas y la promesa de volver a agotar reservas en tiempo récord.

Pasea Madrid: el éxito de descubrir la ciudad a pie

La iniciativa Pasea Madrid se ha convertido en uno de los grandes fenómenos culturales de la capital. En cada edición, miles de personas esperan la apertura de inscripciones para asegurarse una plaza en alguna de las rutas que recorren espacios históricos, monumentos singulares y joyas ocultas del patrimonio madrileño. La demanda es tal que las entradas suelen agotarse en cuestión de minutos, convirtiendo el evento en un auténtico termómetro del interés social por la cultura y la historia local.

El programa se convoca varias veces a lo largo del año y tiene una nueva cita en 2026. El próximo 18 de marzo se abrirá el plazo para reservar plaza en la primera temporada de esta edición, con un sistema escalonado de acceso que da prioridad inicial a los mayores de 65 años (desde las 10h) y, a partir de las 12h, a todos los públicos.

¿Cómo conseguir entradas para Pasea Madrid 2026?

Edificio Metrópolis y la Gran Vía, en Madrid.

Para participar en Pasea Madrid 2026, las reservas se realizarán a través del enlace de la Dirección General de Patrimonio, Cultural y Paisaje Urbano. Es importante estar atento a los horarios de apertura porque las plazas son limitadas y el interés suele ser altísimo. No es necesario registrarse previamente, pero sí habrá que rellenar un formulario con nombre y dos apellidos, DNI, NIE o pasaporte, teléfono y correo electrónico.

Solo puede solicitarse plaza en cada temática una vez y hasta un máximo de tres rutas diferentes. Una vez confirmada la inscripción, los afortunados recibirán un correo con todos los detalles de la visita. Este sistema busca garantizar la equidad y el acceso a todos los interesados, evitando duplicidades y permitiendo que el máximo número de personas disfrute de la experiencia.

Uno de los grandes éxitos de Pasea Madrid es su apuesta por la inclusión. El acceso escalonado permite que los mayores de 65 años tengan prioridad en la reserva de plazas, fomentando así que los públicos menos digitales puedan disfrutar de la iniciativa. Además, la variedad de rutas y temáticas garantiza que haya propuestas para todos los gustos, desde amantes de la historia hasta aficionados a la naturaleza o la arquitectura contemporánea.

Espacios únicos y rutas temáticas: una ciudad por descubrir

Todavía no se han desvelado las localizaciones exactas ni los itinerarios temáticos de la edición 2026, pero en años anteriores Pasea Madrid ha permitido adentrarse en lugares tan fascinantes como el búnker del Capricho, el Pabellón de los Hexágonos, el Monumento a Alfonso XII, la Quinta de la Fuente del Berro o los recorridos por el patrimonio de cada distrito.

Se ubica en uno de los parques con más encanto de la capital y su visita es gratuita, aunque está sujeta a fechas concretas

El programa se caracteriza por abrir al público espacios normalmente cerrados o poco accesibles, así como por ofrecer visitas especializadas que exploran la historia, la arquitectura, el arte y la memoria de Madrid desde múltiples perspectivas. Los guías son expertos en patrimonio y consiguen que cada paseo se convierta en una experiencia enriquecedora y participativa.