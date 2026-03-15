Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Una panadería en Alemania. (Lukas Barth/Reuters)

Una panadería de Münster, en Alemania, ha desatado una controversia nacional al colocar en su escaparate un mensaje que prohíbe explícitamente el ingreso de jóvenes... excepto de los que, de uno en uno, entren a comprar y se vayan lo más rápido posible.

En la nota escrita a mano puede leerse: “A los jóvenes les está PROHIBIDO el acceso a la panadería”. A continuación, el texto se contradice a sí mismo: “Les rogamos que no entren en grupos; solo de uno en uno”. También les pide que, tras comprar, abandonen el local de inmediato. Esta regla rige únicamente para los jóvenes, según se especifica en el propio cartel.

La publicación de la imagen en la prensa local alemana ha disparado las especulaciones sobre el origen de la decisión. En los foros digitales, muchos usuarios sugirieron que la experiencia de la panadería podría estar vinculada a comportamientos problemáticos de grupos juveniles, como ha ocurrido en otras tiendas cercanas a escuelas en esa localidad. “La pregunta es: ¿qué tuvo que pasar para que la panadería pusiera tal anuncio?”, comenta una persona.

Desde hace tiempo, varios comercios en la zona han enfrentado situaciones similares. Un usuario destacó lo sucedido en un supermercado próximo a un centro escolar, donde “hordas de adolescentes” irrumpían durante los recreos, generando ruido, molestias e incluso episodios de hurto. Ante esa situación, la gerencia también optó por restringir el acceso en grupo, aunque no está claro todavía si el caso de la panadería parte de una experiencia idéntica.

Otros internautas compartieron en los periódicos regionales ejemplos de gasolineras y quioscos que implementaron normas semejantes. Uno comenta: “Quién sabe por lo que han pasado los empleados allí. La señal no está puesta sin motivo”.

Una ley para combatir la discriminación capilar en Francia, inédita en la UE.

Polémica por el alcance de la medida

Algunos empresarios del sector alimentario también han tenido que imponer restricciones. Un empleado de otra panadería explicó al medio local HNA que debieron actuar tras varios incidentes de mala conducta o suciedad. El sentir general quedó plasmado en una frase repetida: “Cada anuncio tiene una historia”.

No obstante, la decisión no está exenta de críticas. La acusación más reiterada apunta a que la norma generaliza y estigmatiza a todos los jóvenes por igual. “Imaginen si el anuncio se dirigiera, por ejemplo, a los mayores, ¿qué reacciones habría entonces?”, comenta otro internauta.

En Alemania, los propietarios de comercios pueden fijar condiciones de acceso a partir de su derecho de propiedad, siempre que no vulneren principios fundamentales de igualdad, lo que cuestiona la validez de este cartel. Las prohibiciones pueden establecerse verbalmente o por escrito y tienen validez hasta ser revocadas.

Esta potestad se respalda en la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia, que aclara que no siempre se requiere justificar objetivamente la medida, salvo que se afecte de manera considerable la participación social de los excluidos, lo cual debe evaluarse caso por caso.

En España, el derecho de admisión a los negocios está regulado por cada comunidad autónoma, pero siempre debe respetar los derechos fundamentales, especialmente la dignidad, la igualdad y la no discriminación, por lo que una norma como la de esta panadería sería ilegal.