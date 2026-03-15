España

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

La medida ha desatado la polémica en el país, por ser discriminatoria

Guardar
Una panadería en Alemania. (Lukas
Una panadería en Alemania. (Lukas Barth/Reuters)

Una panadería de Münster, en Alemania, ha desatado una controversia nacional al colocar en su escaparate un mensaje que prohíbe explícitamente el ingreso de jóvenes... excepto de los que, de uno en uno, entren a comprar y se vayan lo más rápido posible.

En la nota escrita a mano puede leerse: “A los jóvenes les está PROHIBIDO el acceso a la panadería”. A continuación, el texto se contradice a sí mismo: “Les rogamos que no entren en grupos; solo de uno en uno”. También les pide que, tras comprar, abandonen el local de inmediato. Esta regla rige únicamente para los jóvenes, según se especifica en el propio cartel.

La publicación de la imagen en la prensa local alemana ha disparado las especulaciones sobre el origen de la decisión. En los foros digitales, muchos usuarios sugirieron que la experiencia de la panadería podría estar vinculada a comportamientos problemáticos de grupos juveniles, como ha ocurrido en otras tiendas cercanas a escuelas en esa localidad. “La pregunta es: ¿qué tuvo que pasar para que la panadería pusiera tal anuncio?”, comenta una persona.

Desde hace tiempo, varios comercios en la zona han enfrentado situaciones similares. Un usuario destacó lo sucedido en un supermercado próximo a un centro escolar, donde “hordas de adolescentes” irrumpían durante los recreos, generando ruido, molestias e incluso episodios de hurto. Ante esa situación, la gerencia también optó por restringir el acceso en grupo, aunque no está claro todavía si el caso de la panadería parte de una experiencia idéntica.

Otros internautas compartieron en los periódicos regionales ejemplos de gasolineras y quioscos que implementaron normas semejantes. Uno comenta: “Quién sabe por lo que han pasado los empleados allí. La señal no está puesta sin motivo”.

Una ley para combatir la discriminación capilar en Francia, inédita en la UE.

Polémica por el alcance de la medida

Algunos empresarios del sector alimentario también han tenido que imponer restricciones. Un empleado de otra panadería explicó al medio local HNA que debieron actuar tras varios incidentes de mala conducta o suciedad. El sentir general quedó plasmado en una frase repetida: “Cada anuncio tiene una historia”.

No obstante, la decisión no está exenta de críticas. La acusación más reiterada apunta a que la norma generaliza y estigmatiza a todos los jóvenes por igual. “Imaginen si el anuncio se dirigiera, por ejemplo, a los mayores, ¿qué reacciones habría entonces?”, comenta otro internauta.

En Alemania, los propietarios de comercios pueden fijar condiciones de acceso a partir de su derecho de propiedad, siempre que no vulneren principios fundamentales de igualdad, lo que cuestiona la validez de este cartel. Las prohibiciones pueden establecerse verbalmente o por escrito y tienen validez hasta ser revocadas.

Esta potestad se respalda en la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia, que aclara que no siempre se requiere justificar objetivamente la medida, salvo que se afecte de manera considerable la participación social de los excluidos, lo cual debe evaluarse caso por caso.

En España, el derecho de admisión a los negocios está regulado por cada comunidad autónoma, pero siempre debe respetar los derechos fundamentales, especialmente la dignidad, la igualdad y la no discriminación, por lo que una norma como la de esta panadería sería ilegal.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaEmpresas EspañaAlemaniaEmpleoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rodrigo Arteaga, doctor: “Perder músculo te envejece más rápido que tener arrugas”

El especialista explica por qué la masa muscular es clave para mantener la calidad de vida

Rodrigo Arteaga, doctor: “Perder músculo

Esta es la indemnización que recibirán los Franco por los gastos que hicieron en el Pazo de Meiras: 800.000 euros, según los descendientes

El Tribunal Supremo pone fin a una batalla legal entre el Estado, que obtiene la edificación, y la familia del dictador

Esta es la indemnización que

Última hora de las elecciones de Castilla y León, en directo: la participación a las 18:00 sube y es del 53,19%, un punto y medio por encima de 2022

Un total de 1.917.546 votantes residen en Castilla y León y otros 180.222 en el extranjero, un 12,5% más que en los anteriores comicios

Última hora de las elecciones

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 4 de este domingo 15 de marzo del 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación obtenida a las 17:00 horas; tenemos los números ganadores aquí mismo

Super ONCE: resultados ganadores del

Reme Navarro, farmacéutica: “Si quitas los hilos blancos de la mandarina estás tirando lo más saludable”

Conoce los beneficios de las hebras y su impacto en la salud

Reme Navarro, farmacéutica: “Si quitas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones de Castilla y León, en directo: la participación a las 18:00 sube y es del 53,19%, un punto y medio por encima de 2022

La participación en las elecciones de Castilla y León alcanza el 53,18% a las 18.00, superando en un punto y medio el dato de 2022

La Justicia rechaza la incapacidad permanente absoluta a un carpintero con problemas de cadera, por lo que puede realizar otros trabajos

Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente mientras votaba en un colegio electoral de Valladolid durante la jornada de las elecciones de Castilla y León: “¡Dimisión!”

Tres personas rescatadas este sábado en la Sierra de Madrid: una mujer que se lesionó la rodilla y una pareja encerrada por el “fuerte viento y la niebla”

ECONOMÍA

Carmen Cerdán, experta en RRHH:

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

DEPORTES

Mbappé y Carreras estarán en

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev