Pau Cabanes: Hace unas semanas animaba en la grada y ayer estaba en el campo, es increíble

Vila-real (Castellón), 1 oct (EFE).- El delantero Pau Cabanes debutó este lunes con el Villarreal en el triunfo del equipo de Marcelino García Toral ante el Las Palmas (3-1) y este martes confesó su incredulidad por haber pasado en unos días de estar en la grada animando al equipo a estar en el terreno de juego.

"Debutar y jugar en Primera es un sueño que tiene cualquier niño, es algo que nunca imaginas que va a pasar, pero me ha llegado la oportunidad. Hace semanas estaba en la grada con mi familia y ayer (por el lunes) estaba en el campo junto a los jugadores. Ha sido increíble", admitió el jugador de Borriana (Castellón) en declaraciones a los medios.

Cabanes recordó cómo fueron los momentos previos a ese debut y cómo se sintió una vez entró. "Cuando me dijo el 'mister' que iba a salir no me lo podía creer. Las piernas me temblaban y estaba tenso. Pero esos nervios una vez salté al campo, se convirtieron en ganas e intenté ya dar al equipo en todo lo que pudiera", apuntó.

"En ningún momento pensaba que iba a salir. Yo venía entrenando y trabajando con el equipo, pero no me planteaba cuándo podía llegar la oportunidad. Es un sueño hecho realidad, un sueño que tenía desde pequeño", destacó.

Cabanes, de 19 años, dijo que ahora le toca seguir con el trabajo en el equipo en el que le digan, ya sea el primer equipo o el filial. "Trabajar y entrenar fuerte para mejorar", subrayó. EFE

jmg/nhp/jpd