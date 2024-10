La evacuación del millar de españoles en Líbano, a la espera de "decisión política" según evolucione la situación

El Gobierno no ha decidido aún la activación del plan de evacuación de los alrededor de un millar de españoles que se encuentran en Líbano pero tiene todo listo para movilizar los medios necesarios del Ministerio de Defensa cuando se determine que la situación en este país, donde Israel ha lanzado en las últimas horas una ofensiva militar terrestre "limitada" en el sur, así lo requiere. Así lo ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros, en el que se ha abordado la escalada del conflicto en Oriente Próximo y la situación de "extrema gravedad" que se está viviendo en Líbano. El ministro ha ratificado que hay un "plan de evacuación detallado", que no ha querido explicar por motivos de seguridad, y que su Ministerio y la Embajada en Líbano tienen "perfectamente localizados y situados a los españoles" para poder contactarles llegado el caso. Dicho esto, ha asegurado que "los españoles que están en Líbano pueden tener la certeza y la seguridad de que en el momento en el que consideremos que las condiciones desgraciadamente se han deteriorado tanto que es necesaria la evacuación, lo haremos". Para ello, ha precisado que está en contacto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que, "en el momento en el que tomemos la decisión política de ir adelante con el plan de evacuación", el departamento que esta dirige "pueda poner en marcha los medios que correspondan a ello". Mientras esto ocurre, Albares ha vuelto a hacer un llamamiento a los españoles que se encuentran en Líbano, especialmente aquellos que están de forma temporal, a que abandonen el país por los medios comerciales que aún siguen operando, citando los tres vuelos semanales que aún hay con Madrid así como la posibilidad de salir en barco hacia Chipre, Grecia y Turquía. Y ha aconsejado no viajar bajo ninguna circunstancia al 'país de los cedros'. NO HAY VÍCTIMAS ESPAÑOLAS Por otra parte, el jefe de la diplomacia ha informado de que "hasta el momento no hay constancia de ninguna víctima española en Líbano" a raíz del recrudecimiento de los enfrentamientos en la última semana entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, cuyo lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí ha condenado al igual que los "bombardeos masivos e indiscriminados" por parte del Ejército israelí. Entre el millar de españoles registrados, ha precisado el ministro, hay también dobles nacionales así como familiares de los primeros, además de españoles en tránsito, incluidos una decena de periodistas. La Embajada tiene sus números de teléfono y datos de contacto para poder avisarles en caso de que se pusiera en marcha el operativo de evacuación, que es voluntario, tal y como recuerdan fuentes gubernamentales. En el plano político, e igual que hizo ya el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Exteriores ha sostenido que estamos ante "un conflicto insoportable para la más elemental humanidad y debe de cesar cuanto antes". "Esta espiral de violencia debe cesar", ha abundado, tras recordar que los bombardeos en Líbano, un Estado soberano, han dejado ya el mayor número de víctimas en tres décadas. En esta línea, ha reclamado nuevamente un alto el fuego en Gaza y la liberación incondicional de los rehenes en manos de Hamás y en el caso de Líbano "la invasión terrestre debe detenerse". Fuentes gubernamentales han reconocido que dada la intensidad de los bombardeos y el número de tropas desplegadas en torno a la Línea Azul que hace las veces de frontera, la operación podría ser de calado y prolongarse. Asimismo, el ministro ha incidido en que la guerra no puede ser la forma habitual de relacionarse en Oriente Próximo y ha apelado a todas las partes a respetar el Derecho Internacional Humanitario, "que exige la protección de los civiles", así como al diálogo y "el reconocimiento mutuo entre los distintos". DEFENSA DE LA FINUL Albares ha sostenido que la resolución 1701 de la ONU por la que se sustenta el despliegue de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en la que España tiene desplegados 669 efectivos, "sigue conteniendo a día de hoy todos los elementos necesarios para resolver esta crisis" y "debe ser aplicada íntegramente por las partes". "Hay que parar de una vez las armas y hay que dejar espacio para la diplomacia", ha reivindicado el ministro. "Por eso vamos a seguir trabajando con nuestros socios europeos, árabes, internacionales, con los países de la región para contener la escalada y sentar las bases para una paz duradera en la región", la cual pasa, ha reiterado una vez más, por la solución de dos estados. En otro orden de cosas, Albares ha anunciado la movilización de fondos para atender la situación humanitaria que los últimos acontecimientos han desencadenado en Líbano, donde hay ya un millón de desplazados. Así, ha precisado que al millón de euros que ya se ha brindado a la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), se sumará el envío urgente de medicinas a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por valor de 150.000 euros y un apoyo de 200.000 euros a los equipos médicos de emergencia que esta agencia de la ONU ha activado. "Estamos estudiando ya contribuciones adicionales que se suman a los 3,3 millones de euros que teníamos ya previstos para Líbano en este año", ha agregado. Por último, Albares ha querido dejar claro que la política exterior del Gobierno la marcan él y Sánchez y ha asegurado que todos los ministros están "unidos como una piña" en torno al objetivo compartido de "conseguir la paz" y de que esta sea "la última vez que vemos en Oriente Medio este nivel de violencia".

