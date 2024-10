Acuerdan prorrogar la prisión provisional del detenido por el atropello múltiple de Gibraleón (Huelva)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, a petición del Ministerio Fiscal y las acusaciones --abogado de la acusación particular, la abogada de la compañía aseguradora responsable civil y el abogado de la defensa-- ha decidido prorrogar la prisión provisional sin fianza para el hombre acusado de arrollar a varias personas en dos terrazas de Gibraleón el 9 de octubre de 2022, que se saldó con el fallecimiento de otro hombre de 35 años, así como causó lesiones a diversas personas, graves en el caso de dos de ellas. Así lo recoge el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, que señala que esta decisión se toma al estar cerca el plazo para que finalicen los dos años de prisión provisional acordada el 13 de octubre de 2022, y "subsistir las razones que motivaron la adopción de la medida". Por su parte, el abogado de la defensa no se ha opuesto a esta prórroga, pero ha solicitado que se traslade a su representado a un centro penitenciario psiquiátrico. Al respecto, el Juzgado ha solicitado que esta petición se ponga en conocimiento de la cárcel donde se encuentra interno para que valoren la posibilidad, "si lo estiman oportuno", de realizar ese traslado. Según recoge el auto, al estar cerca la fecha de finalización del plazo inicial de dos años de prisión preventiva que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala como máximo, y siendo previsible que la causa no será juzgada antes de expirar dicho plazo, se acuerda prorrogar la medida durante dos años más. Señala el juez que esto se puede llevar a cabo cuando concurren circunstancias que hicieran prever que la causa no podrá ser juzgada en los plazos de la medida de prisión provisional, aunque solo se puede realizar una prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años. Este supuesto se da, ya que esta calificado como posible delito de asesinato. Asimismo, puntualiza el auto que "aunque las actuaciones ya se encuentran muy avanzadas, estando a la espera de la presentación de los escritos de acusación", posteriormente faltaría la presentación del escrito de defensa y "la audiencia preliminar del artículo 30 de la Ley del Tribunal del Jurado a la que puede renunciar la defensa, terminando con la remisión a la Audiencia Provincial para el enjuiciamiento". Por ello, subraya que "considerando que se cumplen todos los requisitos previstos legalmente, se procede acordar la prórroga solicitada" en una vista que tuvo lugar el pasado viernes, 27 de septiembre. Caber recordar que este caso se juzgará con jurado popular al estar calificada la causa como un delito de asesinato. LOS HECHOS Los hechos sucedieron pasadas las 16,30 horas del domingo 9 de octubre de 2022 cuando el 112 recibió la primera de varias llamadas de auxilio que solicitaban asistencia sanitaria urgente para varias personas que habían resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo que se había dado a la fuga en la terraza de un bar situado en la avenida de Andalucía. El individuo "dio marcha atrás y arrolló otras terrazas de la misma vía de la localidad". Los servicios sanitarios confirmaron que en el suceso falleció una persona y que otras siete resultaron heridas. Esta persona se dio a la fuga y la Guardia Civil logró detenerla varias horas después en el término municipal de San Juan del Puerto. Asimismo, el juez de instrucción dio orden de realizarle una valoración médica y autorizó a los responsables sanitarios del centro penitenciario a realizar los traslados que considerasen convenientes. Tras ello, fue ingresado en el área de Salud Mental donde permaneció detenido a la espera de que se determinara que podía prestar declaración ante el juez. Tras ello, el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acordó el 13 de octubre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de esta persona a la que se investigaba por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y varios delitos de lesiones. Durante su comparecencia ante el juez, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar y fue ingresado en el Centro Penitenciario de Huelva con medidas de aislamiento del resto de internos para evitar posibles riesgos para su integridad física, aunque después fue trasladado a Sevilla.

